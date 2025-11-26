자율주행 규제 손질에 "환영" 잇따라…2027년 무인 車 상용화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부, 자율차 산업 경쟁력 제고 방안

원본영상 활용 가능, 수동운전 전환 불필요

"자율주행 기업 영세…수익모델 만들어야"

자율주행 업계는 정부가 26일 내놓은 자율주행차 산업 경쟁력 제고 방안에 대해 환영의 목소리를 냈다. 완성차 업체들도 그동안 기술 개발에 걸림돌이 됐던 규제가 해소됐다는 평가를 내렸다. 그동안 국내 자율주행 기술은 규제에 가로막혀 미국이나 중국에 비해 한발 뒤처졌다는 평가를 받아야만 했지만, 앞으로는 한층 속도를 낼 수 있을 것이란 기대감을 내비쳤다.

서울 강남에서 심야 로보택시를 운행하는 김기혁 SWM 대표는 "원본 영상의 수집과 활용이 가능해진다는 점에서 가장 의미가 크다"면서 "그동안 가명처리하는 데 들어갔던 시간을 아끼고 인공지능(AI) 학습에 더 집중할 수 있게 됐다"고 말했다.

그러면서 "한 도시 전체를 실증하려면 전용 그래픽처리장치(GPU)도 필요하지만 도로를 돌아다니는 차량 대수도 중요한데 100만명이 사는 도시 기준으로 500대는 있어야 한다"면서 "차량 개발과 제작뿐 아니라 운영에도 수천억대 돈이 들어가기 때문에 지속적으로 적극적인 투자가 이어져야 한다"고 덧붙였다.

자율주행 기업 SWM이 서울 강남에서 운영하는 심야 자율주행택시. SWM

지난해 9월부터 서울시와 로보택시를 무료로 운행해 온 SWM은 내달부터 로보택시 주간 운행을 앞두고 있다. 야간보다 주간에 더 많은 데이터를 수집, 분석해야 하는 만큼 이번 규제 완화에 기대가 크다.

도로의 다양한 상황을 연구·분석·예측해야 하는 자율주행에 있어서 원본 영상을 활용하는 것은 큰 과제였다. 거리 행인이 도로를 지날 것인지 또는 멈출 것인지를 예측하고 판단하는 데 있어서 시선이나 얼굴의 방향이 중요하기 때문이다. 하지만 개인정보 보호로 인해 얼굴을 뿌옇게 '블러(흐림)' 처리를 하게 되면 이러한 정보를 습득하는 게 불가능해진다.

현대자동차도 향후 자율주행 기술 개발에 있어서 영상데이터 활용의 길이 열렸다고 평가했다. 현대차 관계자는 "미국과는 달리 국내에서는 영상을 활용하는 데 지장을 받아 왔는데 규제가 해소되면서 기술을 고도화할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

자율주행 기업 SUM이 운영하는 '동작구 지역동행 자율주행버스(동작 A01)'. 서울시

자율주행 버스에 집중하고 있는 SUM은 원격운전 관련 규제 해소를 환영했다. 현영진 SUM 대표는 "완전 무인 자율주행 차량을 운영하려면 사고 같은 비상상황에 대비한 원격제어가 필요하다"며 "지금은 주차할 때만 원격운전이 가능한데 내년에 법이 마련되면 자율주행 서비스 운영에 탄력이 붙을 것"이라고 했다.

SUM은 기아·쏘카 등과 함께 27일 제주도에서 원격운전 기술을 활용한 모빌리티 서비스 고도화' 실증 사업을 진행한다. 해당 기술을 제주도 내 차량공유(카셰어링) 서비스에 우선 적용해 차량 배치·회수 과정을 간소화하고 이용자 편의성을 높일 예정이다. 정부는 내년 상반기까지 원격제어 특례규정을 마련하는 방안을 추진한다.

라이드플럭스 차량공유(카셰어링) 서비스 차량

내년부터 완전 무인 자율주행 카셰어링 서비스를 시작하는 라이드플럭스도 이번 규제 완화를 반겼다. 라이드플럭스 관계자는 "교통약자 보호구역에서 자율주행을 수동 운전으로 전환해야 하는 의무가 사라져서 안전요원 없는 완전 무인 자율주행으로 가는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "그동안 해당 구역을 일부러 피해 가거나, 안전요원을 무조건 태우는 등 개발에 고충이 있었다"고 설명했다.

다만 규제 완화뿐 아니라 자율주행 시장을 키워 기업들이 지속적으로 수익을 낼 수 있도록 해주는 것도 중요하다는 지적이다.





조성환 한국자율주행산업협회장은 "차량이 실제로 도로에 돌아다니는 게 우리나라 자율주행 상용화를 앞당기는 가장 좋은 방법으로 시범운행 구역을 확대하고 운행 대수를 늘리는 것이 중요하다"며 "현재 자율주행 기업들이 영세하기 때문에 대기업이 차량 제작이나 운행 과정에 참여하는 구조가 필요하고, 로보택시나 버스 등으로 수익모델을 낼 수 있도록 해줘야 한다"고 했다.





