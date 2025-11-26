귀뚜라미보일러, ‘여성소비자가 뽑은 좋은기업 대상’ 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가정용보일러 부문 25년 연속 선정

귀뚜라미는 고용노동부, 보건복지부, 여성가족부 등이 후원하는 '제28회 여성소비자가 뽑은 좋은기업 대상' 시상식에서 가정용보일러 부문 25년 연속 수상 기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

'여성소비자가 뽑은 좋은기업 대상'은 소비자 존중, 여성 친화, 친환경, 사회공헌, 상생경영 등을 실천해 사회 발전에 기여한 기업을 여성 소비자와 자문위원단 평가를 통해 결정하는 수상제도이다.

귀뚜라미는 대기 환경을 보호하고 소비자들의 에너지요금 부담을 경감하는 친환경·고효율 제품 보급에 앞장서고 있다. 또 보일러 교체 시 목돈 지출이 부담스러운 소비자를 위해 가정용 보일러 렌털 서비스 '따숨케어'를 선보였다.

귀뚜라미는 소비자들을 위한 제품과 서비스뿐만 아니라 임직원과 지역사회를 위한 상생경영 행보도 전개하며 선한 영향력을 전파하고 있다. 임직원들의 모성보호와 일·가정의 양립을 지원하기 위해 ▲임산부 및 배우자 출산 휴가 ▲육아휴직 ▲임신기 및 육아기 근로시간 단축 ▲가족 돌봄 휴직 및 휴가 등 여건에 맞게 활용할 수 있는 다양한 제도를 운영 중이다.

지역사회 미래 인재 육성을 위한 '귀뚜라미 장학사업'은 지난 1985년부터 40년간 이어왔다. 지금까지 누적 5만5000여 명의 장학생에게 후원한 장학금만 총 359억원에 달한다. 귀뚜라미그룹 공익재단인 귀뚜라미문화재단과 귀뚜라미복지재단에서는 장학 사업 이외도 학술 연구 지원사업, 교육기관 발전기금, 사회복지시설 지원 사업 등 지난 40년간 567억원 규모의 사회공헌사업을 전개하며 지역 사회 상생과 나눔 실천을 위해 노력하고 있다.





귀뚜라미보일러 관계자는 "앞으로도 소비자들의 삶의 질을 높이는 제품과 서비스를 지속 선보이는 동시에 지역 사회를 위한 나눔과 상생 활동에도 적극 나서며 국민 브랜드 위상을 이어나가겠다"라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

