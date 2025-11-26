본문 바로가기
"윤승오 경북도의원, 행사장에서 소개안시켜준다며 공무원에 욕설"…민주당경북도당 징계 촉구

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.26 10:18

민주당경북도당은 26일 "영천 출신 국민의힘 소속 윤승오 경북도의원이 공무원들에게 반복적인 갑질과 폭언을 저질렀다"고 폭로했다.


민주당경북도당은 이날 발표한 논평을 통해 "지난 18일 영천실내체육관에서 열린 경북도 주관 자원봉사자대회에서 윤승오 의원은 본인 소개 누락과 축사 순서 변경 등을 이유로 여성 공무원에게 고함을 치고 욕설을 퍼부었으며, 심지어 손을 들어 위협하는 듯한 제스처까지 취했다는 목격자 증언도 나왔다"고 밝혔다.

"윤승오 경북도의원, 행사장에서 소개안시켜준다며 공무원에 욕설"…민주당경북도당 징계 촉구 민주당경북도당
민주당경북도당은 이어 "피해 공무원들이 심각한 정신적 충격과 트라우마를 겪으며 치료를 받고 있다는 사실은, 단순한 개인의 일탈을 넘어 공직사회의 근간을 흔드는 중대한 문제일 뿐만 아니라 지방의회의 품격을 심각하게 훼손하는 행위로 절대 묵과할 수 없다"고 주장했다.


민주당경북도당에 따르면 윤승오 의원의 폭언 갑질은 한 두번이 아니다. 지난 3월 25일 무소속 최기문 영천시장과 경북 메타AI과학국장, 경북테크노파크원장과 기업체 대표를 비롯한 주민 150여명이 참석한 영천 지능형 IOT부품센터 준공식장에서 축사를 시켜주지 않았다는 이유로 도청 공무원에 폭언 갑질을 행사하고 3월 30일에도 모 기업체 기공식장에서 축사 문제로도 담당 공무원에게 심각한 폭언을 행사했다는 제보가 접수됐다.


윤 의원은 심지어 지난 4월에는 영천 소재 불교재단의 모 여고 개교 30주년 기념식장에서 자신을 행사에 초청하지 않았다는 이유로 재단과 학교 관계자들에게 입에 담지 못할 욕설과 폭언을 행사한 의혹을 사고 있다. 학생과 학부모들이 대거 참석한 이날 행사는 윤승오 도의원의 난동으로 20분 동안 개회식이 미뤄진 것으로 알려지고 있다.


더불어민주당 경북도당은 "국민의힘 지방의원들의 반복되는 갑질 일탈행위를 강력히 규탄하며 신속하고 철저한 진상 조사를 통해 윤승오 의원을 즉각 징계할 것을 촉구한다"며 "국민의힘은 공천이 곧 당선이라는 오만에 취해 문제있는 인물을 제대로 걸러내지 못하고, 문제를 일으켜도 제식구 감싸기와 모르쇠로 일관하는 관행에서 벗어나 공천 시스템을 다시 점검하고 문제되는 인물들을 단호하게 배제하는 등 특단의 조치를 취할것"을 엄중히 요청했다.


이에대해 경북도의회 관계자는 "며칠전 영천 행사장에서 잡음이 있었던 것은 사실이고 윤 의원이 피해 공무원에게 사과를 한 것으로 알고 있다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
