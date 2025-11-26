본문 바로가기
KT, 글로벌 IT 투자기업 디지털브릿지와 AI 데이터센터 MOU

이명환기자

입력2025.11.26 10:15

AI 데이터센터 사업 공동 개발…해외 사업 협력도

KT는 글로벌 디지털 인프라 투자 기업 디지털브릿지와 인공지능(AI) 데이터센터 사업 관련 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.


양사는 이번 협력을 통해 국내 AI 데이터센터 인프라 구축을 목표로 아시아·태평양 지역 AI 데이터센터 수요에 사전 대비할 계획이다.


KT, 글로벌 IT 투자기업 디지털브릿지와 AI 데이터센터 MOU 정우진 KT 전략·사업컨설팅부문장(왼쪽)과 안태은 디지털브릿지 아시아·태평양 부문 대표가 AI 데이터센터 사업 관련 업무 협약을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다. KT 제공
디지털브릿지는 미국에 본사를 둔 디지털 인프라 투자 전문 기업이다. 약 1080억달러(약 157조7000억원) 규모의 자산을 운용하고 있으며, 북미와 유럽 등 글로벌 통신사와 네트워크·IT 인프라 분야에서 협력해 왔다. 최근에는 초대형 데이터센터 설계 기업에 투자하고 글로벌 데이터센터 운영사를 인수하는 등 AI·클라우드 인프라 분야로 사업을 확대하고 있다.


전날 KT 광화문 빌딩에서 열린 협약식에는 정우진 KT 전략·사업컨설팅부문장과 안태은 디지털브릿지 아시아·태평양 부문 대표 등 양사 경영진이 참석했다.


KT와 디지털브릿지는 이번 협약으로 ▲국내 AI 데이터센터 사업 공동 개발 ▲해외 데이터센터 사업 협력 ▲데이터센터 ESG(환경·사회·지배구조) 기술 공유 등을 추진한다.


우선 양 사는 국내 AI 데이터센터의 설계부터 운영까지 전 과정에서 협력한다. 기존 양 사의 데이터센터 간 연결성과 안정성을 강화하는 방안도 함께 논의한다. 해외에서는 AI 데이터센터 사업 기회 발굴을 위한 시장 조사를 공동 진행하며, 디지털브릿지가 추진하는 글로벌 AI 데이터센터 프로젝트에 KT가 참여하는 기회도 모색한다.


데이터센터 ESG 분야에서도 협력한다. 디지털브릿지가 데이터센터 ESG 관련 기술과 운영 경험을 KT에 공유하고, KT는 이를 통해 AI 데이터센터 운영과 역량 향상 방안을 검토할 예정이다.


안태은 디지털브릿지 아시아·태평양 부문 대표는 "AI 시대를 맞아 AI 데이터센터는 국가와 기업 경쟁력의 핵심 인프라가 되고 있다"면서 "이번 협력은 양 사가 보유한 데이터센터 사업 경험과 역량을 바탕으로 아시아·태평양 지역에 있는 글로벌 테크 기업의 AI 수요에 선제적으로 대응하는 첫걸음이 될 것"이라고 말했다.


정우진 KT 전략·사업컨설팅부문장은 "산업과 일상에서의 AI 활용이 확대되는 상황에서 안정적이고 효율적인 AI 데이터센터 확보를 위한 다양한 대응 방안을 검토하고 있다"라며 "KT는 디지털브릿지와 함께 국내 AI 데이터센터를 비롯해 글로벌 AI 데이터센터 사업 기회를 적극 발굴하며 향후 다양한 고객의 요구를 충족할 수 있는 최적의 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
