한국해비타트-포스코인터, 인천 10가구에 에너지효율 개선사업 마무리

한국해비타트-포스코인터내셔널이 에너지효율 개선 지원사업 헌정식을 갖고 있다. 한국해비타트

한국해비타트와 포스코인터내셔널이 올해 5월부터 11월까지 인천 서구와 연수구 10세대를 대상으로 에너지효율 개선사업을 진행하고, 사업 완료에 따른 헌정식을 지난 25일 진행했다.

포스코인터내셔널의 후원과 사회복지공동모금회의 지원으로 시행한 '에너지드림' 사업은 에너지효율 개선이 시급한 세대 및 시설을 위해 밝고 안전한 공간을 조성하는 사회공헌사업이다. '에너지드림' 사업을 통해 창호, 단열공사, 조명기구 설치, 보일러 및 도어·현관문 교체 등 다양한 시공을 지원하고 있다.

한국해비타트와 포스코인터내셔널은 '에너지드림' 사업으로 2014년부터 올해까지 120세대, 16개 시설 에너지효율 개선을 진행했으며, 참여 세대들의 에너지 사용량 감소와 난방비 절감은 물론 거주자의 삶의 질 향상을 도모했다.

한국해비타트 관계자는 "따뜻하고 안전한 환경에서 생활할 권리는 누구에게나 있어야 한다"라며 "지난 11년간, 이 사업을 함께 펼쳐온 포스코인터내셔널의 헌신적인 후원에 깊은 감사를 드린다"라고 밝혔다. 이어 "앞으로도 한국해비타트는 에너지효율 개선을 통해 모두가 쾌적하고 건강한 주거환경에서 살아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

포스코인터내셔널 관계자는 "앞으로도 에너지 분야의 전문 역량을 바탕으로 지역사회 에너지 문제 해결에 앞장서며, 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천하겠다"라고 말했다.





한국해비타트와 포스코인터내셔널은 다음 달 광양 지역 복지시설에 태양광 발전설비 20-23호 헌정식을 진행할 예정이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

