제주 원도심에 K-뷰티 체험 공간 들어선다

제주 체험형 뷰티라운지 개소

다양한 화장품 체험 기회 제공

제주특별자치도 청사 전경.

제주특별자치도가 화장품산업 육성을 위한 체험형 오프라인 매장을 연다. 제주 청정 원료를 활용한 화장품의 브랜드 이미지를 높이고 판로를 확대하기 위한 거점이다.

제주도는 29일 오후 4시 제주시 칠성로에서 '제주 체험형 뷰티라운지' 개소식을 개최한다.

이번 사업은 올해 2월 발표한 '제주 그린 바이오산업 혁신성장계획'의 일환이다. 도내 화장품산업 육성과 글로벌화를 촉진하기 위해 체험과 관광을 연계한 오프라인 매장을 조성했다.

제주도는 이번 사업을 위해 도내 화장품 기업 관계자 등과 지속해서 소통하며 기업 니즈를 파악하고 협업을 추진해 왔다.

뷰티라운지는 전시,판매 공간과 체험 공간으로 구성된다.

전시·판매 공간에는 제주 청정 원료를 활용한 기초화장품 등을 선보이는 팝업 존, 전시 매대, 선물 세트 존이 마련된다. 체험 공간에는 스마트 미러와 정밀 진단 기기를 활용한 피부진단 체험존, 메이크업 부스, 클렌징 존, 포토존 등이 들어선다.

뷰티라운지에는 도내 화장품 기업 30개 사가 참여한다. 제주 청정 원료를 활용한 제품을 전시·판매하며, 방문객은 스마트 미러 기반 피부 진단을 체험할 수 있다. 주말에는 메이크업, 아로마테라피 등 뷰티 클래스 프로그램도 운영될 예정이다.

운영시간은 오전 10시부터 오후 8시까지며, 주 1회 휴무하고 상시 운영된다. 개소식 종료 직후부터 매장을 정식 운영한다.

제주도는 뷰티라운지를 원도심 활성화와 함께 관광,체험을 결합한 케이(K)-뷰티 핵심 공간으로 육성할 계획이며, 기업과 소비자가 직접 만나는 오프라인 홍보 거점이 돼 제주 화장품의 브랜드 인지도를 높일 것으로 기대하고 있다.

매장 내 호응도가 높은 제품은 제주 화장품 홍보용 기획상품으로 제작돼 외교 행사, 도내 외 공식행사에서 활용할 예정이다.





김남진 제주도 혁신산업국장은 "제주 체험형 뷰티라운지는 제주 화장품산업의 활성화뿐만 아니라 지역경제에도 새로운 활력을 불어넣을 것"이라며, "이번 개소식이 제주 화장품 산업의 미래 비전을 보여주는 의미 있는 자리가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr

