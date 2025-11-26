본문 바로가기
자연에서 사라지는 행주·빨대…CJ제일제당, 친환경 라인업 확대

임혜선기자

입력2025.11.26 09:55

PHA 적용한 유한킴벌리 '빨아쓰는 생분해 위생행주' 출시
국내·미국 카페 프렌차이즈 매장들에 ‘PHA 빨대’ 도입

CJ제일제당이 자체 개발한 생분해성 바이오 소재 'PHA(Polyhydroxyalkanoates)'를 적용한 신제품을 국내외 시장에 확대·도입한다.


CJ제일제당은 '빨아쓰는 생분해 위생행주', '생분해성 빨대' 등을 선보이며 PHA의 상용화 속도를 높인다고 26일 밝혔다. PHA는 퇴비화가 가능하고 사용 후 미세플라스틱이 남지 않아 '탈(脫)플라스틱' 흐름에 적합한 차세대 친환경 소재로 꼽힌다.


자연에서 사라지는 행주·빨대…CJ제일제당, 친환경 라인업 확대 'PHA 적용 부직포 원단' 샘플'. CJ제일제당 제공.
이번에 출시된 '빨아쓰는 생분해 위생행주'는 PHA·PLA(폴리젖산)·펄프를 혼합해 전량 생분해성 소재로만 제작한 제품이다. PHA를 위생용품에 적용해 상업화한 첫 사례로, CJ제일제당·유한킴벌리·유진한일합섬이 공동 개발했다. 석유계 원료를 전혀 사용하지 않아 환경 부담을 줄인 것이 강점이다. 국내 공인시험기관 시험(ISO 14855 기준)에서 45일 만에 표준물질인 셀룰로오스 대비 90% 이상 분해되는 결과가 확인됐으며, 제품은 '크리넥스' 브랜드로 유통될 예정이다.


PHA 기반 '생분해성 빨대'는 내년 초 폴바셋 일부 매장에 시범 도입된 뒤 국내 주요 카페 프랜차이즈로 확대된다. 기존 플라스틱 빨대와 유사한 사용감과 내구성을 유지하면서도 석유계 소재를 사용하지 않은 것이 특징이다. 미국에서도 현지 공급업체와 협업해 주요 카페 체인으로 공급망을 넓히고 있다.


자연에서 사라지는 행주·빨대…CJ제일제당, 친환경 라인업 확대 'PHA 적용 빨대' 샘플. CJ제일제당 제공.

CJ제일제당은 산업용 소재 영역으로도 PHA 적용을 확대 중이다. 이달 초 스웨덴 바이오소재 기업 BIQ머티리얼즈와 협력해 스웨덴의 축구장 일부에 인조잔디 충전재로 PHA를 적용했다. EU가 2031년부터 석유계 충전재 사용을 금지하는 정책을 예고한 만큼, 생분해성 대체재 시장을 선제적으로 공략하고 있다는 평가다.


CJ제일제당은 2022년 생분해 소재 브랜드 'PHACT'를 론칭한 뒤 바닐라코 클렌징밤 용기(2022년), 올리브영 '오늘드림' 배송 포장재(2024년), '러듀얼 칫솔' 등 생활용품 전반에 PHA 적용을 확대해 왔다. '햇반 컵반' 포장재에도 PHA 기반 퇴비화 종이 코팅 기술을 도입한 바 있다.


PHA는 미생물이 식물 유래 성분을 섭취해 세포 내에 축적하는 고분자로, 토양·해양 환경에서도 자연적으로 분해되는 특징을 지닌다. CJ제일제당은 PHA 기반 바이오가스화 실증사업도 추진하며 자원순환 모델 구축 가능성을 검증하고 있다.


CJ제일제당 관계자는 "국내외 파트너사와의 긴밀한 협력을 통해 PHA 상용화를 확대하고 있다"며, "앞으로도 소비자 사용성은 물론 환경부담 저감까지 고려한 생분해성 소재 솔루션을 지속적으로 선보여 나갈 것"이라고 밝혔다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
