플렉스, 600만 소상공인 위한 '플렉스 미니' 출시

계약·근태·급여 원스톱 연동

HR 기반 인공지능(AI) 플랫폼 플렉스는 소상공인과 자영업자를 위한 모바일 직원 관리 앱 '플렉스 미니'를 출시했다고 26일 밝혔다.

플렉스 미니는 식당, 카페, 도소매업 등 소호(SOHO) 매장의 복잡한 직원 관리를 손안에서 모두 해결하는 앱이다. 부정확하고 비효율적인 수기 관리와 복잡한 노동법·세법 리스크를 해결, 소상공인·자영업자의 데이터 경영과 디지털 전환(DX)을 실현하는 데 중점을 뒀다. 근로계약서, 근태 기록, 급여 정산 등과 원스톱으로 연동돼 점주는 모든 과정을 플렉스 미니에서 통합 관리할 수 있다.

핵심은 '사람이기에 발생하는 실수와 갈등의 예방'이다. GPS 기반의 근태기록에 따라 주휴수당이나 야간·연장근로수당 등 계산이 까다로운 급여 내역까지 자동으로 산출하므로 노사 간 발생할 수 있는 불필요한 감정 노동을 방지한다는 설명이다.

소상공인의 고질적 고민인 분쟁 예방 및 준법 강화를 위해 상시 근로자 규모별 근로기준법 가이드도 탑재했다. 근로계약서 작성, 근태 기록, 급여 계산, 급여명세서 작성 등 단계마다 점주가 지켜야 할 법적 의무를 맞춤형으로 안내한다. 또 앱 하나로 복수 매장의 운영 현황을 통합 관리할 수 있고, 여러 군데서 아르바이트하는 N잡러 직원도 자신의 근무 및 급여를 한 곳에서 편리하게 관리할 수 있다.

플렉스는 이번 출시를 기점으로 소상공인의 DX를 넘어 본격적인 인공지능 전환(AX)까지 지원할 계획이다. 향후 업데이트를 통해 OCR(광학문자인식) 기술을 활용한 자동 스케줄링 생성 기능을 선보일 예정이다. 칠판이나 장부, 엑셀 등에 적힌 근무표를 사진 찍어 올리면 앱 내 스케줄로 자동 변환하는 기능이다. 또 HR 법규 컨설팅 AI 에이전트를 탑재, 복잡한 노동법과 세법 이슈를 AI에 묻고 답변받는 서비스도 계획 중이다.





장해남 플렉스 대표는 "플렉스 미니가 소상공인의 든든한 AX 파트너이자 노사 간 신뢰 자산을 쌓도록 돕는 필수재가 되고자 한다"며 "600만 소상공인이 여느 기업 못지않은 데이터 경영 기반을 갖추게 될 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

