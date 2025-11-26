본문 바로가기
당정, 악성 임금체불 처벌 강화…"3년이하에서 5년 이하로 강화"

나주석기자

황서율기자

입력2025.11.26 09:52

임금구분지급제 민간 확대 검토
연내 근로기준법 개정 목표
구인광고 모니터링 체계도 개선

더불어민주당과 고용노동부는 임금 체불 등을 막기 위해 처벌 형량을 강화하고, 임금구분지급제 적용 대상을 확대하는 등 제도 개선을 추진하기로 했다.


26일 민주당 기후에너지환경노동위원회 소속 의원들과 김영훈 고용노동부 장관 등은 국회에서 당정 간담회를 열어 연내 추진할 신속추진 안건을 확정했다. 환노위 민주당 간사를 맡은 김주영 의원은 간담회 후 기자들과 만난 자리에서 "노동자와 그 가족의 생계와 직결된 임금체불 근절하기 위해 법정형 상향을 연내 추진하겠다"며 "현행 3년 이하 징역에서 5년 이하 징역으로 (강화하겠다)"고 했다. 아울러 국토교통부와 국세청 등 타부처와 지방정부 등과 합동 점검, 강제 수사 등을 통해 예방도 추진하기로 했다.


김영훈 고용노동부 장관과 안호영 국회 환노위원장
김 의원은 "악성체불 사업장의 경우 경각심이 필요하다"며 "지금 처벌이 너무 낮아 무시하는 부분들이 있어 (강화하게 됐다)"고 설명했다.


공공발주 공사 후 임금구분지급제 도입, 확산도 추진하기로 했다. 도급계약에 대해서도 노무비용과 일반비용을 구분해 지급하도록 하는 일종의 에스크로 시스템을 구축하는 방안이다. 김 의원은 "공공발주 공사의 경우 원청이 하청에 공사대금을 지급할 때 임금을 별도 항목으로 구분해서 지급하는 임금구분지급제를 적용 중에 있는데, 임금체불을 원천 차단하기 위해 민간에도 순차 도입·확산하겠다"고 말했다. 그는 "적용 분야와 업종 등 고려해서 연내 근로기준법 개정을 추진하겠다"고 설명했다.


캄보디아 취업 사기와 같은 고수익 불법 광고 근절을 위해 구인광고 모니터링 체계 전반적 검토, 제도 개선을 추진하기로 했다. 김 의원은 "민간채용 플랫폼 및 한국취업정보협회 등과 같이 협업할 예정"이라고 설명했다. 이외에도 청년 일자리 문제를 해소하기 위해 청년 일자리 도약 장려금을 지방 500인 이상 사업장 등에도 지원할 수 있도록 재정당국과 협의하기로 했다. 아울러 근로감독 인력 증원에 따른 감독 분량 확대와 근로감독 역량 강화를 위한 혁신방안도 마련하기로 했다.


한편 정년연장법 입법과 관련해 김 의원은 "당장 타임라인을 정하기 어려운데, 특위에서도 (논의가) 마무리되지 않았다"고 분위기를 전했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
