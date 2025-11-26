손 흔들며 "우리 좀 태워줘"…버스 놓친 승객처럼 활주로 뛰어든 남성들

게이트 스위치 커버까지 깨며 활주로 난입

직원이 곧바로 달려 와 제지한 뒤 경찰에 인계

정해진 시간에 비행기에 탑승하지 못한 두 명의 독일 남성이 공항 활주로를 내달리다 공항 직원이 체포했다. 지난 24일(현지시간) 미국 피플 등 외신은 남성 2명이 지난 21일 독일 쾰른 본 공항 활주로에 허가 없이 진입해 내달리다 체포된 뒤 경찰에 인계됐다고 보도했다. 해당 보도를 보면, 당시 남성 2명은 독일에서 출발해 루마니아 수도 부쿠레슈티로 향하는 위즈에어 항공사의 비행기에 타야 했지만, 공항에 늦게 도착하는 바람에 비행기를 놓쳤다.

독일 쾰른 본 공항에서 항공편을 놓친 두 남성이 비행기를 잡겠다며 활주로로 뛰어드는 사건이 발생했다. 사진은 두 남성이 비행기 출발을 막고 있는 모습. 엑스

두 사람이 공항 탑승구에 도착했을 때 이미 탑승 게이트는 굳게 닫혀 있었다. 남성 2명은 포기하지 않고 탑승 게이트에 있는 비상 스위치 유리 커버를 깨뜨려 활주로로 향하는 보안문을 열었다. 이후 마치 정류장에서 떠나는 버스를 잡는 사람처럼 비행기를 향해 세차게 손을 흔들며 활주로를 질주했다.

하지만 당시 비행기는 이미 엔진을 켠 채 이륙 활주로를 향해 이동 중이었다. 남성 2명이 손을 흔들며 활주로를 내달리는 황당한 광경을 본 공항 직원은 곧바로 달려와 제지한 뒤 경찰에 인계했다. 다행히 이번 사건으로 위즈에어 항공편의 이륙이 다소 늦어졌지만, 연쇄적인 지연 사태는 없었다. 경찰 조사 결과 이들은 루마니아 국적의 28세, 47세 남성으로 확인됐다. 쾰른 본 공항 대변인은 "활주로에 무단으로 들어온 남성들은 공항 직원에 의해 체포돼 연방 경찰에 인계됐다"며 "다른 항공편 운항에는 영향을 미치지 않았다"고 밝혔다. 현지 경찰은 이들을 불법 침입 혐의로 입건하고 항공 보안법 위반 여부를 조사 중이다.





한편 최근 유럽에선 기내난동 사건 등이 잇달아 발생하며 항공 안전 문제가 도마 위에 올랐다. 앞서 최근 라이언에어 항공편에서 한 승객이 화장실에 들어간 뒤 승무원이 음식을 늦게 가져왔다는 이유로 공격적인 모습을 보여 착륙이 지연되는 사건이 발생했다. 더블린 지방법원은 당시 기내난동을 피운 45세 남성에게 3개월의 집행유예와 1500유로(한화 약 255만원)의 벌금을 선고했다. 당시 승무원들은 남성이 심한 언어폭력을 사용했다고 진술했으며 법원은 항공기 내 안전을 해친 심각한 행위로 판단했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>