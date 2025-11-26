리디, '제2회 대한민국 저작권 보호 대상' 문체부 장관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K웹툰 불법 유통 근절에 기여

리디 주식회사(리디)는 '제2회 대한민국 저작권 보호 대상'에서 문화체육관광부 장관 표창을 받았다고 26일 밝혔다.

문화체육관광부 산하 한국저작권보호원이 주관하는 '대한민국 저작권 보호 대상'은 K콘텐츠 저작권 보호 및 창작 생태계 발전에 기여한 단체 및 기업을 선정해 포상하는 제도로 지난해 처음 신설됐다.

리디 주식회사 로고. 리디 주식회사

리디는 2023년부터 주요 7개 웹툰 운영사로 구성된 웹툰불법유통대응협의체의 간사직을 맡아 업계 전체의 불법 유통 근절을 위한 활동을 수행했다. 콘텐츠 불법 유통 대응 전담팀을 구성하고, 상시 모니터링을 실시했다.

그 결과, 저작권 침해물 신고 건수는 누적 1억 건을 돌파했다. 불법 유통 신고 접수 시 즉각 조치해 약 90%의 높은 차단율을 기록했다. 올해는 유튜브 불법 업로드 영상 대응, DRM 해제 프로그램 유포 차단, 해외 불법 굿즈 단속 등 다각적 대응을 펼치고 있다.





배기식 리디 대표는 "저작권 보호는 창작자가 정당한 대가를 보장받고 K콘텐츠 산업이 지속해서 성장하기 위한 핵심 가치"라며 "리디는 앞으로도 기관·업계와 협력을 강화해 글로벌 시장에서도 건강한 창작 생태계가 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

