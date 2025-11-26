본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'석화 구조조정 데드라인'…"대산이 포문 열고, 여수가 운명 좌우"

세종=강나훔기자

입력2025.11.26 10:35

시계아이콘01분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

석화 구조조정...대산 이어 여수가 분수령
정부 "12월 말 제출기한 연장 없다" 압박
여수 기업들 결단 촉구

'석화 구조조정 데드라인'…"대산이 포문 열고, 여수가 운명 좌우"
AD

산업통상부가 석유화학사업 재편 시한을 한 달여 앞두고 여수 국가산업단지를 찾아 기업들의 신속한 결단을 압박하고 나섰다. 지난 9월 울산 간담회 이후 세 번째 현장행보다. 최근 롯데케미칼이 대산 산단에서 나프타분해시설(NCC) 가동 중단을 전격 결정하며 업계 구조조정의 물꼬를 튼 상황과 맞물려 여수 지역의 움직임이 산업 재편의 분수령이 될 것이란 전망이다.


김정관 산업부 장관은 26일 여수 국가산단에서 여수 석유화학기업 사업재편 간담회를 열고, 정부가 제시한 사업재편계획서 제출 시한이 "더 이상 미뤄질 수 없다"고 강조했다. 정부는 앞서 지난 8월 '석유화학산업 재도약 추진방향'을 통해 설비축소와 고부가 전환, 재무 건전성 확보, 지역경제 충격 최소화 등을 골자로 한 구조개편 방향을 제시하고, 오는 12월 말까지 사업재편계획서를 제출하라는 로드맵을 발표한 바 있다.


김 장관은 "대산이 사업재편의 포문을 열었다면, 여수는 사업재편의 운명을 좌우할 것"이라며 "12월 말 제출기한을 연장할 계획이 전혀 없다"고 못 박았다. 이어 "기한을 맞추지 못한 기업은 정부 지원 대상에서 제외될 것"이라고 경고했다.


실제로 석유화학 업황 부진이 장기화되며 대산 산단은 업계 최초의 자율 구조조정이 가시화된 지역으로 평가된다. 롯데케미칼은 고질적 적자를 완화하기 위해 대산 NCC 가동을 중단하고, 관련 설비를 HD현대케미칼 측에 현물출자하는 방안을 추진 중이다. 업계에서는 "110만t NCC 중단으로 수천억 원의 적자를 막을 수 있다"는 반응이 나온다. 정부는 그간 3개 산단을 동시에 구조조정 대상으로 적시했지만 실제로 움직인 것은 대산이 처음이다.


반면 여수 산단은 국내 최대 석유화학 집적지임에도 기업별 이해관계가 복잡해 논의 진전이 더뎠다는 평가를 받아왔다. 산업부가 이번 간담회를 여수에서 연 것은 남은 기간 동안 구조개편 계획을 명확히 제출하라는 강한 메시지로 받아들여진다.


김 장관은 간담회 직후 LG화학 여수 현장을 찾아 생산 및 안전관리 상황을 점검하며 "여수 기업들이 이번 사업재편을 기존 설비 효율화의 기회로만 보지 말고, 글로벌 스페셜티 중심 기업으로 도약하는 계기로 삼아야 한다"고 주문했다. 특히 "직원뿐 아니라 협력업체 근로자의 안전을 최우선에 둘 것"을 당부했다.


이어 여수 산단 내 화학기업, 유지보수 업체, 율촌 산단 철강업체 등이 참여한 '석유화학 철강산업 생태계 간담회'도 열렸다. 기업들은 산업용 전기요금 인상 부담, 석유화학 특별법 조속 제정, 미국 투자 관련 비자 발급 지원, 해외 플랜트 수주 시 국책 보증 한도 증액 등 다양한 애로사항을 토로했다.


김 장관은 "전기요금 인상으로 기업 부담이 커진 점을 엄중히 인식하고 있으며, 향후 요금 조정은 산업 경쟁력을 고려해 전력당국과 협의해 나가겠다"고 밝혔다. 이어 "석유화학 특별법이 이미 상임위를 통과한 만큼 내년 1분기 시행을 목표로 준비 중"이라며 비자 발급 지원 데스크 운영과 무역보험공사 수출금융 프로그램 등을 통한 지원 방침도 설명했다.


정부는 지역경제 충격을 최소화하기 위한 안전장치도 가동했다. 여수, 서산, 포항, 광양 등이 산업위기 선제대응지역 또는 고용위기 선제대응지역으로 지정돼 재직자 전환교육, 구조조정 연착륙 지원 프로그램 등이 단계적으로 시행되고 있다. 김 장관은 "5극3특 권역별 성장엔진 전략을 통해 지역이 위기를 넘어 새로운 성장축을 구축할 수 있도록 하겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부는 연말까지 제출될 사업재편계획서에 대한 심의를 신속히 착수하고, 자구노력 수준과 구체성을 종합 평가해 승인 시점에 맞춰 지원 방안을 함께 발표할 예정이다. 조만간 발표할 '화학산업 R&D 투자로드맵'에는 고부가 전환 전략과 대규모 연구개발 투자 계획이 담길 예정이며, 사업재편을 이행한 기업이 우선 지원을 받게 된다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기