락앤락·콘진원, 중소 콘텐츠 IP 제품화 손잡았다

우수 캐릭터·콘텐츠 IP 활용한 리빙제품 개발

유통·마케팅 기반 신규 팬덤 고객층 공략

락앤락이 한국콘텐츠진흥원과 콘텐츠 지식재산권(IP) 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

전날 서울 강남구 코엑스에서 진행된 업무 협약식에서 양사는 중소 콘텐츠 기업이 보유한 우수 IP의 제품화, 시장 확대를 비롯해 콘텐츠 IP 활성화를 위한 다양한 협력 방안을 논의했다.

락앤락과 한국콘텐츠진흥원은 25일 서울 강남구 코엑스에서 콘텐츠 지식재산권(IP) 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 천해우 락앤락 COO(부사장)과 유현석 한국콘텐츠진흥원장 직무대행. 락앤락

이번 협약을 통해 락앤락은 국내 우수 캐릭터 및 콘텐츠 IP를 접목한 리빙·생활용품을 개발하고, 자사 유통망과 마케팅 경쟁력을 활용해 시장 확대에 나선다. 캐릭터 IP 기반 제품군을 강화해 콘텐츠 팬덤을 중심으로 한 신규 고객층을 확보해 나갈 계획이다.

양사는 캐릭터라이선싱페어, 콘텐츠IP 마켓 등 전시부스 제작, 홍보 지원 등 중소 콘텐츠 기업의 경쟁력 향상을 위한 다양한 협업 방안에 대해서도 함께 모색해 나갈 예정이다.





락앤락 관계자는 "중소기업이 중심이 되는 IP 라이선싱 생태계 조성에 기여하기 위해 MOU를 체결했다"며 "국내 콘텐츠 IP가 지닌 창의적 스토리에 락앤락의 역량을 더해 새로운 상품과 브랜드 경험을 선보이겠다"고 말했다.





