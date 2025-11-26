본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[누리호 4차 발사]누리호 내일 새벽 첫 야간 비행…강풍에도 발사 일정 이상 없어

김종화기자

입력2025.11.26 09:39

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

13기 위성 실어 고도 600㎞ 향해…한화에어로 첫 제작 주관

국산 발사체 누리호가 27일 새벽 0시 55분, 첫 야간 비행을 앞두고 최종 점검 단계에 들어갔다.


차세대 중형위성 3호와 큐브위성 12기를 실어 고도 600㎞ 태양동기궤도에 투입하는 임무로, 이번 발사는 한국형발사체 고도화사업의 첫 비행이자 민간 제작 체계가 처음 적용되는 사례다.


야간 발사와 민간 주관 제작이라는 두 전환점이 동시에 이뤄지는 만큼 기술적·상징적 의미가 크다.

[누리호 4차 발사]누리호 내일 새벽 첫 야간 비행…강풍에도 발사 일정 이상 없어 우주로 나아갈 준비 중인 누리호. 전남 고흥 나로우주센터에서 25일 누리호 4차 발사를 위한 작업이 진행되고 있다. 우주청 제공.
AD

강풍 속 기립 작업…26일 오전 잔여 점검 마무리

누리호는 25일 오전 9시 조립동을 출발해 약 1시간 40여 분 만에 제2발사대에 도착했다. 전날 강수 예보로 이송 시각이 1시간 20분 미뤄졌지만, 전체 일정에는 큰 지장이 없었다. 오후 1시 36분 기립을 마친 뒤 전기·공조 엄빌리컬 연결, 신호 점검, 자세제어계 확인이 이어졌다.


다만 오후 강풍주의보로 유공압 엄빌리컬 연결과 기밀 점검 일부가 다음 날 오전으로 넘어갔다. 항우연은 "26일 오전 중 잔여 점검을 모두 끝내 발사 운용 준비에 문제가 없다"고 밝혔다. 우주항공청도 "전체 일정은 정상적으로 유지되고 있다"고 설명했다.


오늘 오후 발사관리위…기상·기술 점검 뒤 추진제 충전

26일 오후 열리는 발사관리위원회에서는 발사 시각과 추진제 충전 여부가 최종 승인된다. 기술적 준비 상태뿐 아니라 강풍·구름량·기온 등 세부 기상 요소, 발사 가능 시간대(윈도우), 우주물체 충돌 위험 등을 종합 검토한다.


시각이 확정되면 발사 4시간 전부터 케로신 연료와 액체산소 충전이 시작된다. 충전 완료 후 기립 장치를 제거하고, 발사 10분 전 발사자동운용(PLO) 모드가 작동해 남은 절차가 자동으로 진행된다.


위성 13기 분리 후 임무 종료…성공 기준은 3호 위성 궤도

누리호는 이륙 후 단계적 비행 절차를 거쳐 발사 13분 27초 시점에 고도 600㎞에서 위성 분리를 시작한다. 먼저 차세대 중형위성 3호가 분리되고, 이어 큐브위성 12기가 약 20초 간격으로 순차 사출된다. 대학·연구기관·기업이 참여한 큐브위성들의 정상 사출은 누리호의 다중 위성 탑재 능력을 확인하는 지표이기도 하다.


위성 분리가 끝나면 누리호는 충돌 회피 기동을 실시하고 잔여 연료를 배출한 뒤 발사 약 21분 24초 만에 임무를 종료한다. 성공 여부는 차세대 중형위성 3호가 고도 600㎞ 기준 ±35㎞, 경사각 97.7~97.9도에 진입했는지로 판단한다. 발사 결과는 발사 약 1시간 20분 후 발표된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 이번 발사는 한화에어로스페이스가 처음으로 제작을 총괄한 누리호라는 점에서 국내 우주발사체 산업의 민간 전환을 가속하는 계기가 될 것으로 평가된다. 발사 준비와 관제에는 한화 인력 32명이 투입됐으며, 우주항공청은 "민간이 제작 역량을 확보하고 운용 경험을 축적하는 첫 단계"라고 의미를 밝혔다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기