국가유산청, 2026년 인턴십 운영기관 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일부터 12월 10일까지

월 215만원 인건비 지원

AD

국가유산청과 국가유산진흥원은 26일부터 내년 국가유산 산업 인턴십을 운영할 기관을 공모한다.

국가유산 산업 인턴십은 국가유산 산업 분야의 취업을 희망하는 청년들에게 실무 경험 기회를 제공하고, 참여기관에 청년 인재를 활용한 혁신 및 동반 성장의 계기를 마련하는 지원사업이다. 2022년부터 지금까지 기관 245곳이 참여했으며, 지난해에는 고용노동부의 '재정지원 직접일자리사업 평가'에서 우수 등급을 받았다.

모집 대상은 국가유산 산업 분야에 종사하는 기관(단체 또는 기업)이다. 선정되면 2026년 3월부터 8월까지 6개월간 국가유산진흥원이 매칭·배정한 인턴 인력과 인건비(월 215만7000원)를 지원받는다. 최대 두 명까지 신청할 수 있다.

선정된 기관은 매칭·배정된 인턴을 전일제(주 40시간) 형태로 직접 고용해야 한다. 4대 사회보험 직장가입자 자격 취득을 신고하고, 정부 일자리사업 통합정보시스템에서 참여 인턴의 출결 및 지원금을 등록·관리해야 한다.





AD

참여를 희망하는 기관은 다음 달 10일까지 신청하면 된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>