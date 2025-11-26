벤처주간, 'M&A 컨퍼런스'로 포문

중소·벤처기업 참여 M&A 비중 지속 증가

중소벤처기업부는 26일 일산 킨텍스에서 '2025 M&A 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다. M&A 컨퍼런스는 2016년에 시작해 올해 9번째를 맞이한 행사로 인수·합병(M&A)을 희망하는 중소·벤처기업, M&A 중개·자문기관 등 생태계 구성원이 교류하는 만남의 장이다.

특히 이번 M&A 컨퍼런스는 제1회 벤처주간 개막행사로, 최근 3년간 국내 중소벤처기업의 M&A 현황을 살펴보고 중기부의 M&A 지원 성과와 앞으로의 계획을 논의하는 자리로 마련했다. 중기부는 지난 3월 중소벤처기업 M&A를 지원하기 위해 민·관 협력 M&A 플랫폼을 개소한 바 있고, 지난달 첫 중개계약을 성사시켰다.

컨퍼런스에선 최근 3년간 국내 중소·벤처기업 M&A 현황 분석 결과를 발표했다. 전체에서 중소·벤처기업이 참여한 M&A 비중은 지속적으로 증가한 것으로 나타났다. M&A 현황을 발표한 삼일회계법인은 경기가 불확실한 가운데 성장동력 확보를 위한 중소·벤처기업 M&A 거래가 지속적으로 발생하고 있다고 분석했다. 이후 기업승계 M&A 정책 방향, M&A 성공사례에 대한 발표가 이어졌다. M&A 성공사례 발표는 중개 역할인 자문기관이 맡았으며, 매수·매도기업 대표도 함께 참석했다.





중기부는 민·관 협력 M&A 플랫폼을 통한 매수·매도기업 중개와 M&A 보증지원 외에도 중소기업 기업승계를 지원하는 M&A 펀드를 올해 신설했으며, M&A를 통한 제3자 기업승계에 어려움이 없도록 특별법 제정도 준비하고 있다. 한성숙 중기부 장관은 "중소벤처기업의 M&A는 기업 경쟁력 강화와 회수시장 활성화 측면에서 중요성이 크고, 최근 고령화 사회에서는 기업승계 전략으로 의미가 있다"며 "중기부가 가진 정책적 역량을 집중해 중소·벤처기업 M&A 활성화를 지원하겠다"고 말했다.





