㈜LS, LS전선 유증 참여 1500억원 출자…지분 92.52%로 확대

차입 대신 유상증자 참여 결정

"주주가치 제고에도 도움 기대"

㈜LS가 미국 생산거점 확보를 위해 약 1500억원을 투입해 LS전선 유상증자에 참여한다.

㈜LS는 이사회를 통해 LS전선 보통주 169만4915주를 주당 8만5000원에 취득하는 출자 안건을 의결했다고 26일 밝혔다. 약 1500억원 규모를 출자하며 ㈜LS 총 7727억원8000만원을 출자해 LS전선에 대한 지분율을 92.31%에서 92.52%까지 높일 예정이다.

LS전선 미국 자회사 LS그린링크의 버지니아주 해저케이블 공장 조감도. LS전선

㈜LS 관계자는 "이번 결정은 차입 형태가 아닌 유증 참여로 재무구조 안정화를 도모하는 한편, 성장 가능성이 높은 고부가 가치 사업에 투자하기 위한 것"이라며 "그룹의 미래 가치를 높이는 것은 물론 주주가치 제고에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 했다.

이번 출자는 LS전선이 지난달 29일 결정한 유상증자 계획에 따른 것으로 LS전선은 이번에 확보한 자금을 미국 해저케이블 공장 건설에 투입할 예정이다.

앞서 LS전선은 올해 4월 미국 버지니아주 체서피크시에 현지 최대 규모의 해저케이블 공장을 착공했다. 세계에서 가장 높은 201m 높이의 전력 케이블 생산 타워와 전선을 감아 최종 제품으로 생산하는 공장, 전용 항만시설 등이 포함됐으며 2027년 준공될 예정이다.





LS전선은 향후 10년간 미국 해저케이블 시장이 연평균 30% 이상 성장할 것으로 보고 시장 선점을 위해 선제적인 투자를 결정했다. 아울러 LS그룹은 오는 2030년까지 미국 전력 인프라 구축에 30억달러(약 4조원)를 투자해 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

