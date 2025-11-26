미리캔버스, 직장인 실무 특화 비즈니스 템플릿 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자체 개발 AI로 작업 효율 제고

미리디는 자사의 플랫폼 '미리캔버스'가 직장인 실무 특화 비즈니스 템플릿을 강화했다고 26일 밝혔다.

이번 템플릿 강화를 통해 미리캔버스는 기존 10~15페이지에서 20~30페이지까지 장표 구성과 깊이를 확대했다. 글로벌 비즈니스 로드맵, 전사 운영 효율화, 수익성 개선 방안, 시장 진출 분석 및 계획 등 다양한 상황별 전략 수립이 가능한 비즈니스 템플릿을 세부 테마별로 선보인다.

강화된 템플릿은 컨설팅 결과물 수준의 프레젠테이션 흐름으로 설계됐다. 텍스트만 변경하면 실무에 바로 적용할 수 있어 직장인들의 프레젠테이션 구성과 디자인 부담을 줄여줄 것으로 보인다.

추가 편집이 필요할 경우, 자체 개발한 디자인 전용 인공지능(AI) 엔진 '미리클넷'이 작업 편의를 돕는다. 3000만건 이상의 디자인 데이터를 학습한 미리클넷은 콘텐츠의 목적과 레이아웃, 분위기 등 디자인 맥락을 읽고 사용자의 프레젠테이션에 맞는 이미지와 아이콘·일러스트를 추천한다.

미리캔버스는 향후 각 업계 유명 전문가와 협업한 비즈니스 템플릿 공개를 비롯해 직장인 대상 프레젠테이션 솔루션을 고도화할 방침이다.





서민웅 미리디 마케팅 총괄이사는 "이번 비즈니스 템플릿 강화로 기획이나 보고에 도움이 되는 프레임과 플로우를 담은 고퀄리티의 템플릿을 제공할 수 있게 됐다"며 "간단한 편집만으로도 전문적인 프레젠테이션을 제작할 수 있어 직장인의 업무 효율성과 생산성 향상에 기여할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

