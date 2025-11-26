광주 서구장학재단, 장학생 125명에 1억9천만원 전달

윤풍식 ㈜국민 회장 3천만원 기탁
(재)광주광역시서구장학재단은 지난 25일 서구청 들불홀에서 '2025년 장학증서 수여식'을 열고 관내 장학생 125명에게 장학금 총 1억9,000만원을 전달했다고 26일 밝혔다.
장학재단은 올해 모집에서 다양한 학생들에게 기회를 제공하기 위해 기존 선발 분야에 ▲최근 2년간 장학생을 대상으로 한 '꿈지원 수기공모' ▲예체능 분야 입상 고등학생을 지원하는 '예체능 특기생' 전형 등을 새롭게 추가했다.
장학재단은 대학생 120명, 고등학생 18명, 학교 밖 청소년 5명을 장학생으로 선정했으며 장학금은 대학생 200만원, 그 외 70만원이 각각 지급됐다.
이날 수여식은 김이강 서구청장을 비롯해 장학생, 학부모 등 100여 명이 참석한 가운데 영상을 통한 활동 공유, 장학생 꿈 선언, 장학금 기탁식 등이 진행됐다.
특히 윤풍식 ㈜국민 회장은 기탁식에서 "이윤을 사회에 환원하는 것은 기업의 당연한 책무이다"며 장학금 3,000만원을 쾌척해 의미를 더했다.
박찬갑 이사장은 "장학생 여러분이 오늘 받은 따뜻한 마음을 언젠가 후배들에게 나눠주길 바란다"며 "앞으로도 서구장학재단은 학생 한 명 한 명이 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 곁에서 응원하겠다"고 말했다.
김이강 서구청장은 "지역 인재의 꿈은 곧 서구의 미래이고, 지역 인재의 성장은 곧 서구의 성장이다"며 "오늘의 성취에 자부심을 가지고 더 넓은 세상으로 당당히 나아가길 바란다"고 전했다.
한편, 장학재단은 2015년 설립 이후 현재까지 관내 1,000여명의 학생에게 성적우수 장학금, 특기장학금, 행복장학금, 특별장학금 등 12억여원을 지원했다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
