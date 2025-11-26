광주 서구장학재단, 장학생 125명에 1억9천만원 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤풍식 ㈜국민 회장 3천만원 기탁

(재)광주광역시서구장학재단은 지난 25일 서구청 들불홀에서 '2025년 장학증서 수여식'을 열고 관내 장학생 125명에게 장학금 총 1억9,000만원을 전달했다고 26일 밝혔다.

김이강 광주 서구청장이 25일 서구청 들불홀에서 열린 (재)광주서구장학재단 장학금 수여식에서 격려사를 하고 있다. 광주 서구 제공

장학재단은 올해 모집에서 다양한 학생들에게 기회를 제공하기 위해 기존 선발 분야에 ▲최근 2년간 장학생을 대상으로 한 '꿈지원 수기공모' ▲예체능 분야 입상 고등학생을 지원하는 '예체능 특기생' 전형 등을 새롭게 추가했다.

장학재단은 대학생 120명, 고등학생 18명, 학교 밖 청소년 5명을 장학생으로 선정했으며 장학금은 대학생 200만원, 그 외 70만원이 각각 지급됐다.

이날 수여식은 김이강 서구청장을 비롯해 장학생, 학부모 등 100여 명이 참석한 가운데 영상을 통한 활동 공유, 장학생 꿈 선언, 장학금 기탁식 등이 진행됐다.

특히 윤풍식 ㈜국민 회장은 기탁식에서 "이윤을 사회에 환원하는 것은 기업의 당연한 책무이다"며 장학금 3,000만원을 쾌척해 의미를 더했다.

박찬갑 이사장은 "장학생 여러분이 오늘 받은 따뜻한 마음을 언젠가 후배들에게 나눠주길 바란다"며 "앞으로도 서구장학재단은 학생 한 명 한 명이 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 곁에서 응원하겠다"고 말했다.

김이강 서구청장은 "지역 인재의 꿈은 곧 서구의 미래이고, 지역 인재의 성장은 곧 서구의 성장이다"며 "오늘의 성취에 자부심을 가지고 더 넓은 세상으로 당당히 나아가길 바란다"고 전했다.





한편, 장학재단은 2015년 설립 이후 현재까지 관내 1,000여명의 학생에게 성적우수 장학금, 특기장학금, 행복장학금, 특별장학금 등 12억여원을 지원했다.





