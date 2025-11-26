AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주장단콩축제, 시민과 함께 만드는 청렴파주

경기 파주시는 지난 21일 임진각 일원에서 개최된 제29회 파주장단콩축제장에서 감사관 직원들과 시민고충처리위원이 참여한 가운데 청렴 홍보활동을 실시했다고 26일 밝혔다.

파주시, 임진각에 뜬 ‘청렴인(IN)·부패아웃(OUT) 페스티벌’. 파주시 제공

이번 홍보 활동은 '청렴은 담고 부패는 버린다'는 의미를 담은 '청렴인(IN), 부패아웃(OUT)'을 주제로 진행됐다. 파주시는 시민이 직접 참여토록 유도해 청렴 문화를 널리 확산하고 시민의 관심을 높이고자 했으며, 공직자가 솔선수범해 실천하는 청렴의 중요성을 시민들과 직접 공유함으로써 '시민과 함께 만드는 청렴파주'의 내용을 전하고자 했다.

또한, 파주시는 축제장을 찾은 관람객들에게 청렴 홍보 물품을 배부하며 시의 청렴 의지와 부패·공익신고 방법을 안내했다. 아울러 시민고충처리위원이 직접 고충민원 신청 대상과 처리 절차 등을 설명하고, '현장 중심'의 민원 해결에 대한 홍보 활동도 병행했다.





파주시 관계자는 "수많은 관광객들과 지역 주민들이 함께하는 파주장단콩축제에서 청렴 홍보활동을 펼침으로써 청렴문화가 더욱 확산되길 바란다"라고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

