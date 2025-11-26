본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'공공건축 우수도시' 파주시, 청주시에 2·5·7 제도 등 정책 노하우 전수

이종구기자

입력2025.11.26 09:16

시계아이콘01분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

파주시, 건축문화·공공건축 정책 모범 사례로
청주시 선진지 견학단 맞이해
­민원행정서비스 2·5·7 제도·공공건축 고도화 정책 교류 확대

경기 파주시는 지난 21일부터 22일까지 이틀간 청주시 총괄건축가, 공공건축가, 공무원 등 35명이 '민원행정서비스 2·5·7 제도'와 '건축문화제' 등 공공건축 우수사례를 견학하기 위해 방문했다고 26일 밝혔다.

'공공건축 우수도시' 파주시, 청주시에 2·5·7 제도 등 정책 노하우 전수 충북 청주시 선진지 견학단이 21일 경기 파주시 금촌어울림센터를 찾아 최근 성황리에 개최된 '2025 파주시 건축문화제'의 취지와 주요 운영 내용을 청취하고 있다. 파주시 제공
AD

청주시 선진지 견학단은 21일 금촌어울림센터를 찾아 최근 성황리에 개최된 '2025 파주시 건축문화제'의 취지와 주요 운영 내용을 청취했다. 파주시는 이번 문화제에서 시민과 건축 전문가가 함께 참여하는 다양한 프로그램을 운영하며, 지역 건축문화를 활성화하고 공공건축에 대한 시민 체감도를 높인 사례를 공유했다.


파주시는 현재 운영 중인 '민원행정서비스 2·5·7 제도'의 성과를 소개하며, 이 제도를 통해 건축 관련 민원 처리 기간을 기존보다 2배 이상 단축하고 신청부터 허가까지 이어지는 행정 절차를 대폭 간소화했다는 점을 강조했다. 청주시 관계자들은 '민원행정서비스 2·5·7 제도'의 운영 사례를 살펴보고 이를 참고해, 청주시의 민원행정 서비스 개선과 건축행정 효율화를 위한 방안을 모색했다.


파주시는 '2025 파주시 건축문화제'의 주요 성과와 2026년 개최 예정인 '경기건축문화제'의 준비 방향을 소개하며, 공공과 민간이 조화롭게 성장하는 도시 건축 정책의 청사진을 공유했다. 아울러 지역 문화와 건축이 자연스럽게 어우러지는 공간 조성, 우수 건축물 발굴, 시민이 체감할 수 있는 정책 추진 등 다양한 분야에서 청주시가 참고할 만한 파주시의 정책 사례를 제시했다.


또한 올해 처음 개최된 '제1회 파주시 건축상'은 민간 건축물의 우수성을 발굴하고 공공과 민간이 상호 협력할 수 있는 기반을 마련하기 위해 기획된 것으로, 파주시는 청주시 관계자에게 헤이리예술마을 내 건축상 수상작과 우수 건축물을 안내하며 도시 공간의 창의적 활용과 건축문화 확산 사례를 설명했다.


이튿날 청주시 일행은 파주시의 대표 예술·문화 복합공간인 헤이리예술마을을 직접 살펴보고, 예술·건축·문화가 조화롭게 어우러진 현장을 기반으로 건축의 새로운 방향성과 지역 문화 활성화 가능성에 대해 다양한 의견을 나누었다. 청주시와 파주시 관계자들은 이번 방문을 계기로 공공건축 정책과 도시 문화 발전을 위한 협력 방안을 논의했으며, 앞으로 두 도시 간 정책 교류를 지속적으로 확대해 나가기로 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

파주시 관계자는 "건축 인허가의 신속한 처리와 공공건축 품질 향상을 통해 시민이 체감하는 건축행정을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"며 "이번 청주시의 방문이 지방 도시 간 정책 교류를 더욱 확대하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기