에스테팜 ‘큐티필 플러스’, 유럽 CE MDR 인증으로 글로벌 경쟁력 입증

㈜에스테팜(S.THEPHARM)의 대표 히알루론산 필러 '큐티필 플러스(QTFill PLUS)'가 유럽 의료기기 규정 CE MDR 인증을 획득하며 국제적 안전성과 효능을 공식 입증받았다. 특히 국내 HA 필러 제품 중 리도카인이 포함된 제품으로는 최초로 MDR 인증을 받은 사례로, 글로벌 의료기기 규제 강화 흐름 속에서 중요한 의미를 갖는 성과로 평가된다.

2021년 5월부터 시행된 유럽 MDR(Medical Device Regulation)은 기존 MDD보다 훨씬 강화된 평가 체계를 도입해 임상 평가 기준, 장기 안전성 검증, 위험 관리 절차, 제조·품질관리 기준 등을 전반적으로 높였다.

큐티필 플러스는 이러한 까다로운 MDR 심사의 모든 절차를 통과하며, 제품 원료 및 제조 공정의 안전성, 안정적인 품질 수준, 임상적 효과성 자료 등에서 우수한 평가를 받았다.

㈜에스테팜은 이번 인증을 글로벌 시장 확장의 전략적 전환점으로 삼아 유럽뿐 아니라 중동·아시아 등 해외 시장에서의 브랜드 영향력을 강화할 계획이다. MDR 체계로 전환된 유럽 의료미용 시장에서는 안정성과 규제 통과 여부가 제품 선택의 핵심 기준으로 떠오르고 있어, CE MDR 인증 확보는 해외 바이어 및 의료진과의 파트너십 확대에도 긍정적으로 작용할 전망이다.

㈜에스테팜 오세억 대표이사는 "이번 MDR 인증 획득은 일시적 성과가 아닌, 강화된 규제 환경 속에서도 안정적인 글로벌 공급 체계를 유지할 수 있다는 의미"라며 "지속적인 기술 혁신과 품질 고도화를 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.





큐티필(QTFill)은 이미 국내 시장에서도 부드러운 주입감, 높은 볼륨 유지력, 균일한 입자 구조 등 제품적 강점을 기반으로 안정적인 성장세를 이어오고 있으며, 이번 인증을 발판으로 해외 시장 확대에 더욱 속도가 붙을 것으로 기대된다.





