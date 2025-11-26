[오늘의신상]당 함량 대폭 낮춘 시리얼 '포스트 그래롤라'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

살구와 아몬드 더한 '포스트 그래놀라 살구 아몬드'

담백하고 고소한 '포스트 그래놀라 피칸' 내놔

동서식품은 당 저감 '포스트 그래놀라' 신제품 2종을 출시했다고 26일 밝혔다.

동서식품은 스테비아를 사용해 당 함량을 낮춘 '포스트 그래놀라 살구 아몬드'와 '포스트 그래놀라 피칸' 신제품을 선보였다. 두 제품 모두 천연 감미료 기반의 '저당 그래놀라' 콘셉트를 강화한 것이 특징이다.

'포스트 그래놀라' 살구 아몬드, 피칸 2종. 동서식품 제공.

'포스트 그래놀라 살구 아몬드'는 과일을 넣으면서도 당을 낮춘 제품으로, 오븐에 구운 통곡물 그래놀라에 살구와 아몬드를 더해 상큼한 풍미를 구현했다. '포스트 그래놀라 피칸'은 귀리를 다섯 번 구워 만든 오트 그래놀라에 피칸을 더해 담백하면서도 고소한 맛을 강조했다.

동서식품은 이번 신제품 출시를 기념해 체험단 캠페인 등 다양한 프로모션을 진행할 예정이다.





채정우 동서식품 마케팅 매니저는 "최근 맛은 물론 건강까지 중요시하는 소비자들이 늘어남에 따라 당을 줄인 '포스트 그래놀라' 2종을 출시했다"면서 "앞으로도 맛과 영양을 모두 만족시키는 시리얼 제품으로 다양한 즐거움을 선사할 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

