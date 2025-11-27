본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

키트베러 플랫폼, ‘아케인 시즌2 사운드트랙’ 고음질·독점 영상 담아 출시

정진기자

입력2025.11.27 09:00

시계아이콘00분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
키트베러 플랫폼, ‘아케인 시즌2 사운드트랙’ 고음질·독점 영상 담아 출시 키트앨범
AD

뮤즈라이브(대표 석철)는 키트베러(KiTbetter)가 라이엇 게임즈(Riot Games), 버진 뮤직 그룹(Virgin Music Group) 그리고 넷플릭스와 협력하여 넷플릭스 오리지널 시리즈 아케인(Arcane) 시즌 2 사운드트랙을 키트앨범(KiTalbum)으로 발매한다고 밝혔다.


애니메이션 아케인 (Arcane: League of Legends) 시리즈는 2020년~2021년 라이엇 게임즈의 인기 게임인 '리그 오브 레전드 (League of Legends)'의 IP를 활용해 선보인 애니메이션 시리즈로 공개 직후 일반 시청자는 물론 평단에서도 좋은 평가를 받으며 대중성과 작품성을 모두 갖춘 애니메이션으로서 현재의 케이팝데몬헌터스에 견줄만한 성과를 인정받았다. 특히 국제 애니메이션 협회(ASIFA)에서 시상하는 애니상(Annie Awards)에서 시즌 1과 시즌 2가 TV 부문 최우수 작품상, 연출상 등 4관왕에 오르는 등 에미메이션 전반에 걸쳐 9관왕에 올랐으며, 또한 에미상과 골든 릴 어워드, 빌보드 뮤직 어워드에서는 각각 음향편집상과 사운드 편집기술상, 톱 사운드트랙 부문에 노미네이트 되는 등 영상뿐만 아니라 음향과 음악 부분에서도 큰 호평을 받았다.


이번에 공개되는 스페셜 에디션 키트앨범은 지난 해 공개된 아케인 시즌 2의 사운드트랙 앨범으로 뮤즈라이브의 자체 플랫폼 브랜드인 키트베러를 통해 발매된다. 해당 앨범에는 애쉬니코(Ashnikko), 영 미코(Young Miko), 톰 모렐로(Tom Morello)는 물론 케이팝 아티스트인 스트레이키즈(Stray Kids)까지 글로벌을 무대로 활약 중인 아티스트들의 곡들로 구성되어 있다. 특히 이번 키트앨범에는 스퀘어 카드와 스티커 등의 구성품은 물론 키트플레이어를 통해 고음질 사운드와 독점 영상 등을 함께 제공한다.


이에 뮤즈라이브 측은 "게임에서 애니메이션으로 이어지는 탄탄한 팬층에게 키트앨범만이 전달할 수 있는 특별한 팬 경험과 소장 경험을 선보일 수 있어서 기쁘다. 또한 글로벌 최정상의 인기 컨텐츠가 키트앨범을 통해 제공되는 것을 통해, 키트앨범의 인지도 또한 훨씬 더 강화 될 것으로 생각한다"며 "앞으로도 키트앨범만의 특별한 가치를 전달하기 위해 더욱 다양한 글로벌 콘텐츠와의 협업을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 아케인 시즌 2 사운드트랙 키트앨범은 미국 기준 11월 25일부터 아케인 오피셜 스토어에서 한정수량으로 독점 판매된다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기