태백시, '2026년도 예산안' 6007억원 규모 편성…시의회 제출

이종구기자

입력2025.11.26 09:03

강원도 태백시(시장 이상호)는 2026년도 예산안을 올해 본예산(5007억원) 대비 1000억원 증가한 6007억원 규모로 편성해 지난 20일 태백시의회에 제출했다고 26일 밝혔다.

태백시, '2026년도 예산안' 6007억원 규모 편성…시의회 제출 태백시청 전경. 태백시 제공
이는 시 개청 이래 역대 최대 규모로, 일반회계는 4941억원으로 올해 본예산 대비 579억원 증가했으며 특별회계는 1066억원으로 421억 원이 늘었다.


태백시는 국가 주도의 청정에너지 산업 및 정주여건 개선에 박차를 가하는 한편, 불필요한 사업에 대한 구조조정을 통해 재정의 건전성과 효율성을 확보하여 민생 안정 지원과 100년 미래산업 기반 마련에 중점을 두었다.


분야별 세출 현황은 ▲사회복지 1353억원 ▲환경 1109억원 ▲산업·중소기업 531억원 ▲일반공공행정 515억원 ▲국토·지역개발 430억원 ▲문화·관광 389억원 순이다.


주요 사업으로는 ▲미래자원클러스터 조성사업(60억원) ▲산림목재클러스터 조성사업(77억원) ▲통합공공임대주택 건립사업(143억원) ▲순직산업전사위령탑 성역화사업(78억원) ▲하장성 관광경관 개선사업(20억원) ▲지역활력타운 조성사업(16억원) ▲태백사랑상품권 운영(44억원) ▲태백형 일자리(32억원) ▲어르신 버스 무료 이용지원(6억원) ▲첫생명맞이&아이키움센터(14억원) 등이 있다.


또한 하수관로 관련으로 ▲장성분구 하수도 정비사업(218억원) ▲철암분구 하수관로 정비사업(55억원) ▲장성2분구 하수관로 정비사업(38억원) ▲화전2분구 하수관로 정비사업(25억원)을 추진하여 폐광지역 생활환경 개선과 낙동강 최상류 발원지인 황지천 수질환경 개선에 박차를 가할 예정이다.


이상호 태백시장은 "2026년 본예산안은 미래세대를 위한 채무 전액 상환으로 책임있는 재정운영과 더불어 민생과 미래산업이라는 두 축을 안정적으로 추진할 수 있는 기반을 마련하는데에 집중하였다"며 "앞으로도 시민이 변화를 체감하고 도시의 미래 경쟁력이 강화될 수 있도록 모든 행정 역량을 쏟겠다"고 말했다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
