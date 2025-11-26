[누리호 4차 발사]⑤첫 '새벽 비행'…우주·과학·산업 대전환 시험대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왜 새벽 1시인가, 그리고 이번 발사가 한국 우주체제에 던지는 질문

누리호 4차 발사는 한국 발사체 역사에서 처음 시도되는 '새벽·야간 발사'다. 27일 새벽 1시 전후에 열리는 발사창을 맞추기 위해 선택된 시간대이며, 이번 비행은 단순한 시간 조정이 아니라 한국의 발사체 운용·과학 관측·우주정책 전반을 점검하는 상징적 시험대가 된다.

차세대 중형위성 3호와 12기의 큐브위성이 실린 이번 발사는 기술적 성공을 넘어 한국 우주개발 체계가 실질적으로 작동하고 있는지를 확인하는 자리이기도 하다.

우주로 향하는 누리호. 우주청 제공

왜 새벽 1시인가…태양동기궤도와 고층대기 관측의 최적 시간대

4차 비행의 목표는 600㎞급 태양동기궤도(SSO)다. 이는 지구 자전과 태양고도에 맞춰 위성이 일정한 조도로 지구를 관측하도록 설계된 궤도여서 특정 시간대에만 발사가 가능하다. 특히 이번에 확보되는 새벽 1시 전후 구간은 고층대기·전리권 연구에 최적의 관측 조건을 제공한다.

곽영실 한국천문연구원 기초천문본부장은 "새벽 시간대는 전리권 변동이 하루 중 가장 역동적으로 일어나는 구간이며, 오로라·대기광처럼 낮에는 구분하기 어려운 약한 광학 신호를 정밀하게 관측할 수 있다"며 "극지 플라즈마 구조와 고위도 전리권 교란을 장기적으로 추적하는 데에도 큰 장점이 있다"고 강조했다. 이는 이번 발사가 과학 임무 수행이라는 목적도 함께 갖고 있음을 보여준다.

야간 발사 자체가 '운용 능력 검증'…누리호가 넘는 다음 단계

야간 발사는 발사대 운영·센서 검증·열환경 관리 등 난도를 한층 높인다. 조도 환경이 달라지고 고층풍 변화가 커지기 때문에 지상 설비와 비행 제어의 적응 능력이 그대로 드러나기 때문이다. 이는 누리호가 단순 조립·발사 단계를 넘어 복합 임무 환경에서도 안정적으로 운영될 수 있는지를 검증하는 과정이다.

누리호 비행 시퀀스. 우주청 제공

박종찬 한국항공우주연구원 한국형발사체 고도화사업단 단장은 "이번 발사는 누리호가 설계된 성능을 실제 임무에서 얼마나 안정적으로 운용할 수 있는지를 확인하는 단계"라며 "실험 중심 개발을 벗어나 실전형 발사체로 전환하는 이정표"라고 설명했다.

4차 발사의 전체 비행시간은 3차(18분 58초)보다 146초 늘어난 21분 24초로 계획돼 있다. 이는 비행경로, 자세 제어, 분리 순서 등 임무 프로파일이 한층 복잡해진 데 따른 변화다.

복합 임무 수행 능력…13기 위성 분리를 위한 구조 개편

이번 발사에서 누리호는 처음으로 13기의 위성을 순차 분리한다. 이를 위해 상단부에는 다중 위성 어댑터(MPA)가 처음 적용됐다. 페어링 내부에는 음향 충격을 낮추는 소음 저감 카울이 들어갔고, 상단 비행·분리 과정을 영상으로 기록하기 위한 카메라도 추가됐다. 이 영상 데이터는 차세대 발사체 설계에 반영되는 핵심 지표가 된다.

안재명 KAIST 항공우주공학과 교수는 "임무 형상이 복잡해질수록 발사체의 실전 운용 능력과 설계 신뢰도를 함께 검증할 수 있다"며 "4차 발사는 향후 상업 발사 시장으로 가는 중요한 전환점이 된다"고 말했다.

누리호 4~6차의 과제는 반복 비행으로 충분한 데이터를 확보해 발사체 신뢰성을 통계적으로 안정화하는 것이다. 세계 상업 발사체 성공률이 90%를 넘는 배경 역시 반복 비행에서 나온 경험치다.

우주경제·뉴스페이스 체제의 첫 시험대

이번 발사는 기술 검증을 넘어 우주항공청 체제 이후 한국 우주개발 구조가 유기적으로 작동하는지를 확인하는 자리이기도 하다. 개발·운용 기관(항우연), 정책 기관(우주청), 민간 기업이 하나의 체계로 연동되는지가 실제 임무에서 검증된다.

차세대 발사체·재사용 발사체·한국형 위성항법시스템(KPS) 등 향후 10년 전략과도 직결되는 만큼, 누리호가 확보해야 할 안정적 운용 능력과 비용 경쟁력은 산업 구조 전반의 방향성을 결정짓는 기준이 된다.





새벽 1시의 발사창은 태양동기궤도라는 과학적 선택이지만, 동시에 한국 우주체제가 기술·정책·산업의 균형 속에서 얼마나 정교하게 움직일 수 있는지를 점검하는 계기다. 누리호 4차 비행은 한국이 향후 어떤 우주 전략을 선택할지 가늠하게 할 중요한 분기점으로 평가된다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

