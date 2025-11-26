본문 바로가기
[오늘의신상]마주앙X간송 콜라보 와인…"추사 김정희의 난 담았다"

구은모기자

입력2025.11.26 09:00

롯데칠성음료, 뫼르소·바롤로 2종 출시

롯데칠성음료의 국내 최장수 와인 브랜드 '마주앙'이 간송미술관과 협업한 '25년 마주앙X간송 에디션' 2종을 한정 출시한다고 26일 밝혔다.


'군자의 인품, 난초의 향기'라는 콘셉트로 기획된 이번 협업 와인은 간송미술재단에서 소장하고 있는 추사 김정희의 난맹첩(蘭盟帖)에 수록된 '국향군자(國香君子)', '인천안목(人天眼目)'을 레이블로 활용했고, 27일부터 롯데백화점 일부 지점과 '오비노미오'를 비롯한 와인 전문샵에서 구입할 수 있다.


[오늘의신상]마주앙X간송 콜라보 와인…"추사 김정희의 난 담았다" (왼쪽부터)롯데칠성음료의 '마주앙 뫼르소'와 '마주앙 바롤로'
'나라 제일의 향기를 발할 것 같은 난'이라는 뜻의 '국향군자'를 레이블에 담은 '마주앙 뫼르소(MAJUANG Meursault)'는 프랑스 샤르도네 품종 100%의 화이트 와인으로 알코올 도수는 14도(%)이며, 300병 한정 판매될 예정이다. 이 와인은 1370년부터 와인을 생산해 뫼르소에서 가장 오래된 와인 생산자 가문으로 손꼽히는 '도멘 피게 슈에(Domain Piguet-Chouet&Fils)'가 유기 농법 중 하나인 '바이오다이나믹' 재배를 통해 생산한 포도로 양조했으며, 특히, 뫼르소 와인의 특징인 헤이즐넛, 구운 아몬드와 같은 견과류의 아로마와 조밀하면서 섬세한 질감, 강렬한 풍미의 긴 여운이 인상적이다.


'사람과 하늘의 보살핌으로 마음먹을 일이 뜻대로 이뤄지길 바란다'는 의미가 담긴 '인천안목'이 더해진 '마주앙 바롤로(MAJUANG Barolo DOCG)'는 이탈리아 네비올로 품종 100%의 레드 와인으로 알코올 도수 14.5도이며 600병 한정 판매될 예정이다. 마주앙 바롤로는 바롤로의 '마리온디노(Mariondino)', '모스코니(Mosconi)', '부시아(Bussia)'의 포도를 양조해 복합미와 독특한 구조감을 느낄 수 있으며, 붉은 과일의 풍미가 지배적인 가운데 강건하면서도 조화로운 타닌감과 함께 입안에서 길게 이어지는 산미를 품고 있다.


롯데칠성음료 관계자는 "2022년부터 시작해 올해로 네 번째를 맞이한 마주앙X간송미술관 협업 와인은 매년 간송미술관의 대표 미술 작품과의 협업으로 인해 수집가들에게 더욱 많은 사랑을 받고 있다"며 "앞으로도 국내 최장수 와인 '마주앙'의 브랜드 인지도 강화를 위한 다양한 마케팅을 펼칠 예정"이라고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

