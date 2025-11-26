[오늘의신상]무신사 뷰티, 초저가 상품 강화…3900원 핸드크림·립 에센스 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초저가 스킨케어 상품 2차 론칭

9월 말 초저가 라인 발매 후 거래액 175% ↑

무신사가 전개하는 뷰티 브랜드 '무신사 스탠다드 뷰티(MUSINSA STANDARD BEAUTY)'가 초저가 스킨케어 신상품을 추가 발매해 가성비(가격 대비 성능) 뷰티 시장 확대에 나선다고 26일 밝혔다.

무신사 스탠다드 뷰티는 오는 28일 스킨케어 신상품 3종을 온·오프라인에서 동시에 선보인다. 신상품은 ▲퍼퓸드 핸드크림 미스틱 우드(30㎖) ▲너리싱 립 에센스(10㎖) ▲퍼펙트 클리어 올인원 워시(330㎖) 등 총 3종이다.

무신사 스탠다드 뷰티는 오는 28일 스킨케어 신상품 3종을 온·오프라인에서 동시에 선보인다. 무신사 제공

퍼퓸드 핸드크림은 무신사 스탠다드 오프라인 매장에서 접할 수 있는 시그니처 향인 '미스틱 우드'를 적용한 제품이다. 시어버터와 아보카도 오일이 원재료인 너리싱(nourishing) 립 에센스는 튜브형 립케어 제품으로 건조해지기 쉬운 겨울철 입술 보습에 효과적이다. 2가지 상품 모두 공식 발매가는 3900원이다. 퍼펙트 클리어 올인원 워시는 적은 피부 자극으로 노폐물을 세정해주는 약산성 바디 클렌저다. 발매가는 7900원이다.

신상품 3종 모두 무신사 스토어와 전국 무신사 스탠다드 오프라인 매장에서 구매할 수 있다.

앞서 무신사 스탠다드 뷰티는 지난 9월 30일 초저가 스킨케어 라인을 처음 선보인 바 있다. 대표 상품 3종 세트는 론칭 3일 만에 초기 물량이 품절됐고 출시 후 약 두 달 만에 초저가 스킨케어 라인의 누적 판매 수량은 16만 개를 돌파했다. 올해 하반기(9월 1일~11월 24일) 기준 무신사 스탠다드 뷰티 거래액은 상반기(1월~6월) 대비 2.7배 이상 성장하며 입지를 강화하고 있다.





무신사 스탠다드 뷰티 관계자는 "이번 신상품은 겨울 시즌에 필요한 보습·세정 기능을 담아 보다 많은 고객이 무신사 스탠다드 뷰티의 가성비 라인을 경험할 수 있도록 기획했다"며 "초저가 스킨케어 라인에 대한 높은 고객 반응을 반영해 앞으로도 오프라인 전 매장에서 쉽게 접근할 수 있는 합리적인 뷰티 제품군을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

