아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

이승형기자

입력2025.11.26 09:00

카운터포인트 "애플, 2029년까지 선두 지위 유지할 것"

애플이 아이폰17 시리즈 흥행에 힘입어 2011년 이후 처음으로 스마트폰 출하량에서 삼성전자를 앞설 것이라는 관측이 나왔다.


아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯" 애플의 아이폰17 시리즈 판매가 시작된 지난 9월19일(현지시간) 중국 베이징의 한 애플스토어에 아이폰17 프로 스마트폰이 전시돼 있다. 로이터연합뉴스
25일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 시장조사업체 카운터포인트 리서치는 최근 보고서에서 애플이 올해 세계 스마트폰 시장에서 출하량 기준 19.4%의 점유율로 1위에 오를 것으로 내다봤다. 이는 아이폰의 출하량이 올해 10% 성장하고, 삼성 갤럭시 스마트폰은 같은 기간 4.6% 성장에 그친 데 따른 결과다.


애플은 매출액 기준 스마트폰 제조사 순위에서는 줄곧 1위 자리를 지켜왔으나, 출하량 기준으로 삼성전자에 앞선 것은 2011년 이후 14년 만에 처음이다. 그간 애플은 가격대가 높은 최고급 제품에 주력했고, 삼성전자는 최고급 제품부터 보급형 제품까지 다양한 가격대의 제품을 내놓았다.


특히 지난 9월 출시된 아이폰17 시리즈는 미국 내수 시장은 물론 중국 등 신흥 시장에서도 좋은 반응을 얻었다. 이는 미·중 무역 합의로 긴장이 완화하고 달러가 약세를 보여 가격경쟁력이 높아진 데 따른 것이라는 분석이 나온다. 양 왕 카운터포인트 분석가는 "(아이폰의) 출하량 전망이 상향 조정된 것은 아이폰17 시리즈에 대한 긍정적인 반응 외에도 제품 교체 주기가 돌아왔기 때문이기도 하다"며 "코로나19 기간에 스마트폰을 구매한 소비자들이 제품을 바꾸는 시기에 접어들었다"고 했다.


아울러 왕 분석가는 애플이 2029년까지 선두 스마트폰 제조사 지위를 유지할 것으로 전망했다. 이는 애플이 폴더블 아이폰과 보급형 '아이폰17e' 등을 출시할 것이라는 예상에 근거한 것이다. 그간 애플은 매년 9월 새 스마트폰을 발표해왔는데, 2026년부터 제품 출시 주기를 상·하반기 두 번에 나눠 상반기에는 보급형 제품을, 하반기는 최고급 제품을 내놓아 판매량을 더 끌어올릴 계획이라는 예측이 나온다.


팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 지난달 말 분기 매출액 1025억달러로 역대 최고를 기록한 실적발표 직후 언론에 "아이폰17 시리즈에 대한 소비자 반응이 상상을 초월할 정도"라고 밝힌 바 있다. 다만 애플은 기대와 달리 판매가 저조한 초박형 스마트폰 '아이폰 에어'의 후속 모델 출시는 연기한 것으로 알려졌다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
