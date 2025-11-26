구글, 고객사→경쟁사로…엔비디아 "우리가 한세대 앞서"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메타 TPU 공급설에 견제 메시지 낸 듯

엔비디아 엑스(X) 게시물. 엔비디아 뉴스룸 X

"우리는 업계보다 한 세대 앞서 있다(NVIDIA is a generation ahead of the industry)."

인공지능(AI) 반도체 1위 기업인 엔비디아가 자사 칩이 업계보다 한 세대 앞서 있다며 '반도체 독립'에 나선 구글을 견제하는 듯한 메시지를 냈다.

엔비디아는 25일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정을 통해 "모든 AI 모델을 구동하고 컴퓨팅이 이뤄지는 모든 곳에서 이를 수행하는 것은 우리 플랫폼뿐"이라며 이같이 밝혔다.

회사는 또 "구글의 성공에 기쁘다. 구글은 AI 분야에서 큰 진전을 이뤘다"면서도 "우리는 계속 구글에 제품을 공급하고 있다"라고도 했다. 이어 "엔비디아 제품은 특정한 AI 구조나 기능을 위해 설계된 주문형 반도체(ASIC)보다 뛰어난 성능과 다용성과 호환성을 제공한다"고 덧붙였다.

업계 선두인 엔비디아가 이처럼 자사 그래픽처리장치(GPU)의 뛰어난 성능을 새삼 강조하며 구글을 견제한 것은 구글이 AI 칩 분야에서 경쟁자로 부상하고 있기 때문이다.

구글은 10년 전부터 텐서처리장치(TPU)라고 불리는 AI 칩을 제조해왔으며, 이 제품이 비싸고 구하기도 어려운 엔비디아 GPU를 대신할 수 있다는 인식을 심으려고 노력하고 있다. AI 챗봇 '클로드'를 운영하는 앤스로픽도 지난달 말 구글의 TPU 100만개를 탑재한 클라우드 이용 계약을 체결하기도 했다.

특히 구글은 최근 7세대 TPU '아이언우드'를 출시하며 제품 공급 정책을 바꾸려는 움직임을 보인다는 관측도 나왔다. 그간 자사 클라우드를 통해서만 제품을 이용하도록 해 온 데서 벗어나 TPU를 직접 공급하는 방안을 검토하고 있다는 것이다.

정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 메타가 이 방식으로 구글의 TPU를 도입할지를 협의 중이라고 소식통을 인용해 최근 보도했다. 이 계약이 성사되면 엔비디아로서는 주요 고객사인 메타에 대한 영향력이 축소되는 데다, 구글이 좀 더 직접적인 경쟁자로 떠오르게 되는 셈이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 최근 실적발표 후 구글의 TPU와 관련해 "구글은 고객사이며 (구글의 AI 모델) 제미나이도 엔비디아의 기술로 구동된다"고 말한 바 있다.

구글은 이날 성명에서 "맞춤형 TPU와 엔비디아 GPU 모두 수요가 늘어나고 있다"며 "우리는 수년간 그래왔던 대로 양쪽 모두를 지원할 것"이라는 입장을 밝혔다.





한편, 전일 구글 모회사 알파벳 주식은 클래스A 기준 전장 대비 1.53% 오른 323.44달러로 장을 마감했다. 반면 엔비디아 주식은 2.59% 내린 177.82달러로 장을 마감했다. 엔비디아 주식은 장중 한때 6%대 낙폭을 기록하기도 했으나 저가 매수세가 유입되면서 낙폭을 줄였다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

