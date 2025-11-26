본문 바로가기
포레스텔라 조민규 팬카페, 강원인재원에 장학금 기탁

이종구기자

입력2025.11.26 08:42

팬카페·익명 팬, 571만9000원 기부

강원인재원(원장 김학철)은 강원미래인재 출신 테너 조민규 씨의 공식 팬카페(전략기획실)와 익명의 팬이 571만9000원의 장학금을 기탁했다고 26일 밝혔다.

포레스텔라 조민규 팬카페, 강원인재원에 장학금 기탁 조민규씨 팬카페 '전략기획실' 제공
이번 기탁은 크로스오버 남성 4중창 그룹 포레스텔라의 리더인 조민규 씨의 생일(11월 19일)을 기념해 이뤄졌다.


강원특별자치도 태백 출신인 조민규씨는 2009년 강원 미래인재로 선발된 이후 7년간 장학금을 지원받은바 있으며, 2017년 '팬텀싱어 시즌 2'에서 최종 우승하며 포레스텔라의 리더로 활동을 시작해 현재까지 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.


특히 2025년 3월 서울 단독 콘서트 '모노드라마 2025'를 성황리에 개최하며 솔로 아티스트로서 입지를 다졌는데, 예매 시작 5분 만에 전 회차 매진을 기록하며 뜨거운 팬들의 사랑을 입증했다.


이번 기부에서 팬카페'전략기획실'은 460만원, 익명을 요청한 팬은 111만9000원을 각각 기탁했다. 지난 2022년부터 매년 조민규씨의 팬들이 기부한 누적 금액은 무려 1600만원에 달한다.


팬카페 '전략기획실' 측은 "조민규 님이 음악에 대한 꿈을 키울 수 있었던 것은 강원특별자치도 미래인재 장학금 지원 덕분"이라며 "그의 고향에 대한 애정을 담아 지역인재 육성을 돕고자 강원인재원에 기부를 결정했다"고 밝혔다. 익명의 팬 역시 "민규 님처럼 많은 사람에게 선한 영향력을 선물할 수 있는 도내 성악 인재를 후원할 수 있게 되어 뜻깊다"고 전했다.


강원인재원 김학철 원장은 "조민규 님과 조민규 님의 팬들께 감사드리며 기탁해주신 장학금은 지역인재 육성에 소중히 쓰겠다"고 감사를 표했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

