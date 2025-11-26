손석구 '밤낚시' 통했다…이노션, 국내 최초 원 아시아 '올해의 에이전시' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 최초 원 아시아 선정 '올해의 에이전시' 수상

현대자동차 '밤낚시' 캠페인 등 12관왕

이노션은 '2025 원 아시아(ONE Asia Creative Awards)'에서 '올해의 에이전시(Agency of the Year)'로 선정됐다고 26일 밝혔다. 어워즈 출범 이후 한국 에이전시가 해당 타이틀을 차지한 것은 이번이 처음이다.

이노션은 글로벌 크리에이티브 단체 '더 원 클럽 포 크리에이티비티(The One Club for Creativity)'가 주관하는 원 아시아 어워즈에서 현대자동차 '밤낚시' 캠페인을 통해 ▲브랜디드 엔터테인먼트 ▲크리에이티브 효과성 부문에서 각각 '최고상(Best of Discipline)'을 받는 등 여러 주요 부문을 석권했다.

현대자동차 밤낚시 캠페인. 이노션 제공

밤낚시는 최고상 외에도 금상 2개, 은상 4개, 동상 2개, 메리트 2개 등 총 12개 수상을 기록하며 전체 출품작 중 가장 높은 점수를 받아 '올해의 최고 캠페인(Highest Ranked Work)'으로 선정됐다.

이노션의 자체 CSR 프로젝트 '안전목욕탕' 역시 동상 1개와 메리트 2개를 수상하며 의미 있는 성과를 더했다.

이같은 종합 성과를 바탕으로 이노션은 2025 원 아시아 크리에이티브 랭킹 1위에 올라 '올해의 에이전시'로 최종 선정됐다.





김정아 이노션 대표이사는 "이번 수상은 한국 크리에이티브의 글로벌 경쟁력을 다시 한번 확인시킨 자리"라며 "브랜드와 사회 모두에 지속 가능한 가치를 전달하는 크리에이티브를 통해 글로벌 무대에서 이노션의 위상을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

