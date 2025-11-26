본문 바로가기
강원도, 2025 해외바이어 초청 통합 수출상담회 개최

이종구기자

입력2025.11.26 08:37

미주·중화권·일본·동남아 바이어와 도내 기업 1:1 수출상담
식품·뷰티·의료기기 등 주요 제품 전시·홍보·수출 정보 제공

강원특별자치도(도지사 김진태)는 26일부터 27일까지 이틀간 원주 오크밸리에서 '2025년 해외바이어 초청 통합 수출상담회'를 개최한다고 밝혔다.

강원도, 2025 해외바이어 초청 통합 수출상담회 개최
이번 오프라인 상담회는 해외 유력 바이어를 발굴하고 도내 중소기업과의 1:1 맞춤형 매칭과 전문 통역 지원을 통해 실질적인 수출계약 성사를 돕기 위한 행사로, 올해로 세 번째를 맞이한다.


도는 앞서 8월 25일부터 9월 19일까지 1·2차에 걸쳐 온라인 화상 플랫폼을 통해 도내 기업 100개사와 바이어 175개사를 매칭해 총 726건, 약 8500만 달러 규모의 상담 실적을 거두었다. 이를 바탕으로 계약 성사 가능성이 높은 55개사를 선별해 이번 오프라인 상담회에 초청했으며, 기업과 바이어가 가격 경쟁력·수출 절차 등 세부 사항을 직접 논의하여 계약 체결로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.


올해 상담회에는 미주·중화권·일본·동남아 등 총 19개국 55개사 바이어와 식품·뷰티·의료 등 다양한 분야의 도내 기업 101개사가 참여한다.


상담회 기간 동안 바이어 당 최대 16차례 수출 관련 상담이 진행되며, 상담회 종료 후에는 참가 바이어들을 대상으로 원주 지역 팸투어도 실시할 예정이다.


김만호 강원특별자치도 경제국장은 "이번 수출상담회가 도내 중소기업의 해외 판로 개척과 수출 확대에 실질적인 도움이 되길 바라며, 강원 기업 제품의 우수성을 세계 시장에 널리 알리는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

