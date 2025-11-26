본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한미글로벌-따뜻한동행, 장애인 리더 양성 '첨단보조기구' 지원

최서윤기자

입력2025.11.26 08:34

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

올해로 16년째

사회복지법인 따뜻한동행이 건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌과 함께 장애 청년들이 사회 리더로 성장할 수 있도록 돕는 첨단보조기구 전달식을 실시했다고 26일 밝혔다.


따뜻한동행은 한미글로벌의 후원으로 올해 16년째 성장 잠재력이 큰 장애 청년을 선발해 개인별 맞춤 첨단보조기구를 지원해오고 있다. 따뜻한동행은 지금까지 장애 청년 총 690명에게 맞춤형 첨단보조기구를 지원했다.


한미글로벌-따뜻한동행, 장애인 리더 양성 '첨단보조기구' 지원 김종훈 따뜻한동행 이사장(가운데)이 '2025 첨단보조기구 지원사업 전달식'에서 김두리 따뜻한동행 본부장(맨 오른쪽) 등 따뜻한동행 관계자들, 수혜 대상자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 한미글로벌
AD

올해는 지난 4월 공고를 통해 신청자를 모집했으며 서류와 면접 심사를 거쳐 최종 10명을 선발했다. 따뜻한동행은 이날 행사에 참석한 미국 오하이오 주립대, 연세대, 한양대, 경희대, 아주대, 선화예고 등에 재학 중인 학생들과 휠체어 레이싱 선수, 펜싱 선수 등 장애 청년들에게 전동휠체어, 시각 보조기기, 청각 보조기기, 손가락 재활기구 등 장애 유형에 따른 맞춤형 첨단보조기구를 전달했다.


이 중 선천적 시각장애로 발달성 안과 질환을 지닌 조은혜(26)씨는 연세대 시스템생물학과와 심리학과를 졸업하고 시각장애인 학생들을 위한 시각 보조기기 개발을 위해 올해 9월부터 미국 오하이오주 주립대에서 유학 생활을 하는 인재다. 따뜻한동행은 조씨에게 유학 생활에 꼭 필요한 보조기구인 독서확대기를 전달하고, 스크린 화면 낭독 프로그램인 센스리더를 지원했다.


또한 패럴림픽 국가대표 선수가 꿈인 이지호(17)씨는 생후 6개월에 뇌 손상으로 중증 뇌병변 장애 판정을 받았으나 검정고시에 합격하는 등 학업을 이어가며 인천시청 장애인직장운동경기부 소속 휠체어 레이싱 선수로 활약하고 있다. 선배 선수들이 사용하던 휠체어를 대여해 훈련을 이어오던 이씨에게 따뜻한동행은 이날 체형에 맞는 장애인 육상 경기용 레이싱 휠체어를 지원했다. 이씨는 "지원받은 레이싱 휠체어로 개인전 대회에서 신기록을 세우고 싶다"며 감사의 뜻을 표했다.


김종훈 따뜻한동행 이사장은 격려사를 통해 "장애인 첨단보조기구 지원 사업은 성장 잠재력이 풍부한 장애 청년들의 자립을 돕고 이들이 사회 리더로 성장할 수 있도록 지원하는 사업"이라며 "앞으로도 장애 청년들이 다양한 분야에서 역량을 발휘하며 새로운 변화를 이끌어갈 수 있도록 지원사업을 계속 이어 나갈 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

장애 없는 따뜻한 세상을 만들기 위해 2010년 설립된 따뜻한동행은 장애인을 위한 국내외 공간복지 지원, 첨단보조기구 지원, 일자리 창출 및 자원봉사 활동 지원, 국제개발 협력 등 다양한 분야에서 활발히 활동하는 비영리 단체다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기