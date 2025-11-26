본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

하나금융, 2027년까지 데이터 인재 3000명 양성 목표 제시

권재희기자

입력2025.11.26 08:34

시계아이콘01분 17초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

하나 DxP 과정 3기 수료생 28명 배출을 통해 '2500 by 2025' 조기 달성
AI 시대 선도하기 위한 데이터 전문가 양성 목표 수립하고 인재 육성 속도
함영주 회장, "AI와 디지털 경쟁력이 미래 금융산업을 좌우하는 핵심 요소…인재 양성 위한 지원 아끼지 않을 것"

하나금융, 2027년까지 데이터 인재 3000명 양성 목표 제시 하나금융그룹은 25일 명동 사옥에서 그룹 공동의 '하나 DxP(Data eXpert Program) 과정' 3기 수료식과 함께, 데이터 인재 양성의 새로운 목표인 '3000 by 2027'을 수립했다고 26일 밝혔다. 이날 수료식에 참석한 함영주 하나금융그룹 회장(첫 번째 줄 왼쪽에서 여덟번째)이 '하나 DxP 과정'을 수료한 직원들 및 관계사 임원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 하나금융그룹
AD


하나금융그룹은 25일 명동사옥에서 그룹 공동의 '하나 DxP(Data eXpert Program)' 과정 3기 수료식과 함께, 데이터 인재 양성의 새로운 목표인 '3000 by 2027'을 수립했다고 26일 밝혔다.


앞서 2022년, 하나금융그룹은 데이터 전문 인력 2500명을 2025년까지 양성하겠다는 '2500 by 2025' 목표를 선포한 바 있으며, 이번 '하나 DxP 과정' 3기 수료생 배출을 통해 그 목표를 조기에 달성하는 성과를 거뒀다.


하나금융그룹은 AI 혁신 시대를 선도하는 데이터 전문 인력 3000명을 2027년까지 양성하겠다는 '3000 by 2027' 목표를 새롭게 수립하고 미래 핵심 인재 육성에 속도를 내고 있다.


'하나 DxP 과정'은 그룹 내 관계사에서 선발된 핵심 인재들이 금융 데이터 기반의 의사결정 및 서비스ㆍ마케팅 기획 역량을 강화하는 하나금융그룹의 대표적인 데이터 전문가 양성 프로그램이다.


이번에 수료한 28명의 직원들은 지난 9월 출범식 이후 약 3개월 간 온라인과 오프라인 교육을 병행하며 이론 및 실습 교육을 마쳤다.


특히, 이번 3기 과정은 단순한 데이터 분석을 넘어 AI 시대를 주도할 융합형 데이터 전문가 양성에 초점을 두고 진행됐다. 교육생들은 ▲금융 데이터 분석 방법론 ▲데이터 전처리ㆍ시각화 ▲바이브 코딩(Vibe Coding) 등의 최신 AI 도구 기반의 학습과 함께 팀별 프로젝트를 수행하며 그룹의 데이터 핵심 인재로 성장하기 위한 종합적인 문제 해결 역량을 키웠다.


이날 수료식에 앞서 '하나 DxP 과정' 3기에 참여한 총 7개 팀의 직원들은 주제별 프로젝트 발표 시간을 갖고 최우수상 1팀, 우수상 2팀을 선정했다. 최우수상 팀은 '서울빌라가격 예측을 통한 신규 서비스 제안' 프로젝트로, 우수상 팀은 '상권분석을 통한 신규 SOHO 손님 대출위험도 예측'과 '외국인 대상 금융상품 추천모델 개발'이라는 주제 발표로 각각 선정됐다.


교육을 마친 한 수료생은 "관계사 직원들과 협업하고, 선의의 경쟁을 통해 나와 그룹의 직원들이 함께 성장하는 값진 경험을 했다"며 "최신 AI 도구를 직접 활용하여 데이터 분석 과정을 효율적으로 수행하고 프로젝트를 통해 실무에 적용할 수 있는 데이터 활용 능력을 키울 수 있는 소중한 시간이었다"고 밝혔다.


함영주 하나금융그룹 회장은 "AI와 디지털도 근본은 데이터이며, 앞으로도 금융은 AI와 디지털 경쟁력이 미래를 좌우하는 핵심 요소가 될 것이다"며 "손님중심ㆍ현장중심 기반의 쉽고 편리한 금융서비스를 제공하기 위해, 이를 뒷받침할 데이터 인재 양성에 대한 투자와 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

하나금융그룹은 '하나 DxP 과정'을 통해 선제적으로 데이터 핵심인재를 육성해 왔으며, 이외에도 전 직원을 대상으로 하는 AIㆍ데이터 리터러시 교육 등을 통해 모든 분야에서 AI와 데이터를 자유롭게 활용하여 손님에게 최고의 금융경험을 제공할 수 있도록 지원할 계획이다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기