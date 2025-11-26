이동환 시장 "버려진 자원의 쓸모 되찾아 환경·지역경제 살리겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 일상 속 '순환경제 정책' 적극 실천

2026년부터 폐목재 유상 판매로 전환 계획

수익금 재정 투입해 자원 선순환 기반 마련

'학교와 함께하는 자원순환의 날' 17개교 운영

경기 고양특례시(시장 이동환)가 버려지는 폐자원의 가치를 되살려 재정 확충과 환경 보호라는 두 마리 토끼를 잡는 '순환경제' 정책을 적극적으로 추진하고 있다. 특히 2026년 수도권매립지 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 시민 참여를 기반으로 한 생활 속 자원순환 시스템을 확대하고 있다.

고양환경에너지시설 전경. 고양특례시 제공

26일 고양특례시에 따르면 시는 내년부터 시민들이 배출하는 대형폐기물 중 폐목재를 유상으로 판매해 새로운 도시 자원으로 전환할 계획이다. 기존에는 재활용업체에 무상으로 처리하던 폐목재(지난해 약 1만973t)를 유상 매각하여 그 수익을 시 재정에 재투자하는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다. 폐목재는 친환경 에너지원으로 재활용 가능하며, 현재 온비드 플랫폼을 통해 업체 선정 및 판매 금액 확정을 진행 중이다.

폐목재 등 대형폐기물 적재된 적환장. 고양특례시 제공

폐목재 유상 판매 전환… 자원 선순환 기반 마련

이미 시에서는 폐자원 에너지 선순환 시스템이 활발하게 가동 중이다. 지난해 고양환경에너지시설은 가연성 폐기물 소각으로 발생한 7만7963Gcal의 고온 폐열을 지역난방공사에 판매하여 약 22억원의 수익을 거뒀으며, 고양바이오매스에너지시설에서는 음식물류폐기물 처리 과정에서 바이오가스 534만4722㎥를 생산해 6700만원 상당을 판매한 바 있다.

시는 재활용 효율성을 높이기 위해 첨단 시스템을 적극 도입하고 있다. 시청 등 7개소에 설치된 순환자원 회수로봇 11대는 재질별 자동분류 기능을 갖추고 투명 페트병과 캔을 자동 인식해 모바일 앱으로 포인트를 적립해준다. 올해 10월 말까지 1만3388명의 시민이 이용해 총 23.7t을 수거했으며, 1347만 포인트가 지급됐다.

또한, 덕양구, 일산동·서구 15개소에서 운영 중인 자원순환가게는 스마트 전자저울과 모바일 연동 시스템을 도입해 투명 페트병, 플라스틱, 캔, 종이팩 등을 무게에 따라 포인트로 제공하며, 2000포인트 이상은 현금으로 인출할 수 있다. 10월 말까지 총 24t이 회수되고 725만 포인트가 지급되어 시민 참여를 촉진하고 있다.

이러한 시스템을 통해 올해 고양시는 약 48t의 고품질 재활용품을 회수하고 약 2072만 포인트를 시민들에게 지급했다.

한편 44개 동 행정복지센터에서 진행하는 재활용품 교환사업도 확대 운영하고 있다. 폐건전지 0.3kg(20개), 투명 페트병·종이팩 1kg 등을 모아서 방문하면 종량제봉투(10L)로 교환해 주는 사업으로 지난 10월 말 기준 투명 페트병 5779kg, 폐건전지 4만8513kg, 종이팩 2만1175kg이 수거됐다.

고양오금초등학교에서 열린 ‘학교와 함께하는 자원순환의 날’. 고양특례시 제공

학교와 함께하는 자원순환 릴레이 운영… 찾아가는 쓰레기 줄이기 교육도 진행

미래 세대를 순환경제의 주체로 성장시키기 위한 교육도 활발하다. 고양시는 하반기 동안 초·중·고와 유치원을 대상으로 '학교와 함께하는 자원순환의 날'을 순차 운영 중이다.

학생들이 학교에서 직접 분리배출을 체험하고, 교사·학부모가 함께 자원순환 중요성을 배우는 교육형 실천 프로그램으로, 시 자원순환과가 직접 학교를 방문해 폐건전지·종이팩 계량, 보상품 전달, 수거까지 원스톱으로 진행한다.

지난 7월 도래울중학교를 시작으로 저동고·벽제초·용두초·성사고 등이 참여했고, 9월에는 덕이중·고양오금초·행신중, 10월에는 백석고, 가람중, 서정고 등 11개교에서 행사가 이어졌다. 11월에는 화정고·풍동고·서정중에서 12월에는 호수초, 다솔유, 고양송산중 등이 함께할 예정이다.

한편 생활 속 자원순환 실천을 확대하기 위해 지난 4월부터 찾아가는 쓰레기 줄이기 교육도 진행하고 있다. 공동주택 관리사무소, 어린이집·유치원, 초등학교와 그 외 자원순환 교육을 희망하는 기관·단체를 대상으로 올바른 재활용품 분리배출 요령, 생활 속 폐자원 재활용 방법 등 맞춤형 교육이 이뤄진다. 올해까지 총 24개소에서 92건 교육이 진행될 예정이다.





이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장은 "생활 폐기물 발생을 최소화하는 것은 물론 폐기물을 소중한 자원으로 활용하는 순환경제를 적극 추진하고 있다"며 "환경과 지역경제 모두를 살리기 위해서는 시민들의 적극적인 참여와 협력이 핵심 동력이 될 것"이라고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

