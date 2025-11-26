본문 바로가기
마포문화재단 소고춤 더한 발레 '호두까기인형' 공연

박병희기자

입력2025.11.26 08:17

오는 12월18~21일 마포아트센터 아트홀맥

마포문화재단이 우리나라 전통 소고춤과 상모돌리기가 더해진 발레 '호두까기인형'을 선보인다.


마포문화재단은 오는 12월18~21일 마포아트센터 아트홀맥에서 2025 M 송년시리즈Ⅱ-발레 '호두까기인형'을 공연한다.


호두까기인형은 차이콥스키의 3대 명작 발레 작품 중 하나로 독일의 낭만주의 작가 E.T.A. 호프만의 동화 '호두까기인형과 생쥐왕'을 원작으로 풀어낸 2막 발레다.


크리스마스 이브를 배경으로 호두까기인형을 선물 받은 소녀 클라라가 왕자로 변한 인형과 함께 사탕나라로 떠나는 환상적인 이야기를 담고 있으며, 매해 겨울 세계 곳곳에서 공연되며 전 세계 크리스마스 시즌을 장식하는 스테디셀러로 자리매김했다.

마포문화재단 소고춤 더한 발레 '호두까기인형' 공연 1막 '눈의 나라' 장면 [사진 제공= 마포문화재단]
마포문화재단 상주단체 서울발레시어터가 공연을 준비한다.


서울발레시어터의 호두까기인형은 1892년 상트페테르부르크 마린스키극장에서 초연된 마리우스 프티파와 레브 이바노프의 버전을 바탕으로 서울발레시어터의 전(前) 예술감독인 제임스 전이 재안무한 작품으로 환상적인 동화의 정서를 강조하면서도 한국적인 안무와 감성을 더했다.


호두까기인형 2막은 클라라와 왕자가 사탕나라에 도착해 여러 국가 인형들의 환영을 받는 장면으로 시작한다. 대부분 호두까기인형 공연에서는 인형들이 중국, 아라비아, 프랑스, 러시아의 춤을 추며 클라라와 왕자를 환영하는데 서울발레시어터 공연에서는 한복을 입은 마더진저 인형의 치마 속에서 나온 아이들이 장구와 소고를 들고 춤을 추고 상모돌리기가 더해진다.

마포문화재단 소고춤 더한 발레 '호두까기인형' 공연 한복을 입은 마더진저와 '상모돌리기' 장면 [사진 제공= 마포문화재단]

또한 일반적으로 1막에서 어린이, 2막에서 성인이 된 클라라가 등장하지만 서울발레시어터의 무대에서는 어린 클라라가 그대로 2막을 이끌어간다.


마포문화재단 고영근 대표이사는 "서울발레시어터와 함께 선보이는 이번 무대는 가족 단위 관객들이 함께 클래식 발레를 향유하는 뜻깊은 공연이 될 것"이라며 "연말을 따뜻하게 마무리하는 크리스마스 선물 같은 무대가 되길 바란다"고 전했다.


공연과 관련한 자세한 사항과 예매는 마포문화재단 누리집에서 확인할 수 있다. 마포구민·어린이·학생에게는 다양한 할인 혜택이 제공된다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

