본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[클릭 e종목]"성일하이텍, 회복 시그널 가시화…투자의견·목표가↑"

송화정기자

입력2025.11.26 08:00

시계아이콘00분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

투자의견 '중립'→'매수' 상향 조정
목표가 3만4000원→4만7000원 상향 조정

한화투자증권은 26일 성일하이텍에 대해 회복 시그널이 가시화되고 있다고 보고 목표주가를 기존 3만4000원에서 4만7000원으로, 투자의견은 기존 '중립'에서 '매수'로 각각 상향 조정했다.


이용욱 한화투자증권 연구원은 "리사이클링 산업은 그동안 메탈 가격 약세, 원재료 수급 어려움, 정책적 지원 약화 등으로 어려운 시간을 보냈다"면서 "그러나 메탈 가격이 반등세를 보이고 있으며 원재료 수급도 개선되고 있다. 여전히 2021~2022년 대비 낮은 메탈 가격과 악화된 재무구조는 부담이지만 2026년부터 원재료 수급이 원활해지며 가동률과 실적이 빠르게 개선될 것"이라고 설명했다.


성일하이텍은 올해 3분기 매출액 438억원, 영업적자 123억원을 기록했다. 이 연구원은 "2분기 당시 밀어내기 물량으로 인한 높은 기저효과로 3분기에는 판매량과 매출이 하락했다"면서 "그러나 2분기에 원가가 높은 악성 재고가 해소되며 3분기 수익성은 개선됐다"고 분석했다.


한화투자증권은 성일하이텍의 4분기 실적을 매출액 508억원, 영업적자 92억원으로 추정했다. 이 연구원은 "4분기 상각 전 영업이익(EBITDA)은 9억원으로 흑자 전환할 것"이라며 "4분기에는 고객들의 연말 재고 조정과 제한적인 원재료 투입량으로 인해 판매량은 2분기와 유사한 수준이 예상되나 메탈 가격과 환율이 상승하며 수익성 개선세가 지속될 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

10월 들어 메탈 가격이 강세를 보이고 있다. 11월 코발트 가격은 ㎏당 48달러, 리튬은 ㎏당 13달러로 상승했다. 3분기에는 각각 33달러, 10달러였다. 이 연구원은 "세계 최대 코발트 생산국인 콩고가 2월 수출 금지를 발표한 후 10월에는 수출 쿼터제를 시행하며 가격이 두 차례 크게 상승했다. 수출 쿼터는 2026~2027년에도 지속될 예정"이라며 "리튬은 여전히 글로벌 공급 과잉이 지속되고 있으나 유럽·중국 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 중심으로 수요 강세에 따른 수급 개선 기대감이 크다. 전반적으로 메탈 가격은 완만한 상승세가 예상된다"고 설명했다.

[클릭 e종목]"성일하이텍, 회복 시그널 가시화…투자의견·목표가↑"
AD



송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기