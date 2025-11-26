본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

고양시, 4대 거래소 법인계정 개설…체납자 가상자산 '직접 매각' 길 열렸다

이종구기자

입력2025.11.26 07:45

시계아이콘00분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

고양시, 4대 거래소 법인계정 개설
12월부터 체납자 가상자산 '직접 매각'
압류·이전·매각 '원스톱 체납징수 체계'구축

경기 고양특례시(시장 이동환)가 지방세 체납자들의 가상자산 은닉을 막고 징수 행정의 실효성을 높이기 위해 국내 주요 4대 가상자산 거래소에 비영리 법인 계정을 개설하고 체납자의 가상자산을 직접 매각하는 '원스톱 체납징수 체계'를 구축했다고 26일 밝혔다.

고양시, 4대 거래소 법인계정 개설…체납자 가상자산 '직접 매각' 길 열렸다 고양특례시청 전경. 고양특례시 제공
AD

이로써 그동안 지자체의 가상자산 징수를 막았던 제도적 한계가 해소되며 오는 12월부터 본격적인 강제 징수 절차가 시행된다.


고양시는 업비트, 빗썸, 코빗, 코인원 등 국내 주요 4대 가상자산 거래소와의 협력을 통해 모든 거래소에 법인 계정을 성공적으로 개설했다.


이는 기존에 지방자치단체가 가상자산을 압류하더라도, 거래소 계정 개설의 어려움과 매각 절차의 복잡성으로 인해 실제 체납액 징수에 어려움을 겪었던 한계를 근본적으로 해결한 조치다.


새롭게 구축된 '가상자산 원스톱 징수 체계'는 압류된 가상자산을 시의 법인 계정으로 안전하게 이전하고 이후 시가 직접 매각을 실시하여 매각 대금을 지방세에 충당하는 방식으로 운영된다.


시는 이번 조치에 앞서 이미 압류된 가상자산을 보유한 지방세 체납자들에게 자발적 매각 안내문을 발송했다.


체납자들은 오는 30일까지 스스로 가상자산을 매도하고 세금을 납부할 수 있는 기한을 부여받았으나, 기한 내에 체납액 납부가 이행되지 않을 경우, 시는 유예 없이 압류된 가상자산을 법인 계정으로 이전해 직접 강제 매각 절차를 밟을 예정이다.


시 관계자는 "이번 조치는 가상자산을 세금 회피나 은닉 수단으로 악용할 수 없음을 분명히 하는 선례가 될 것"이라며, "앞으로도 변화하는 금융 환경에 적극적으로 대응하여 성실 납세자를 보호하고 공정한 지방세 납부 문화를 확립하기 위한 신규 징수 방안을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

고양시의 이번 선제적인 조치는 최근 전국 지자체들이 가상자산 압류를 통해 체납액 징수에 나서는 흐름 속에서, 실제 직접 매각까지 완료하는 선례를 만들며 징수 행정의 실효성을 극대화했다는 평가를 받고 있다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기