[날씨]전국 흐리다 차차 맑아져…낮 최고기온 9∼16도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수요일인 26일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

서울 송파구 잠실롯데월드타워에서 바라본 강남구 일대가 미세먼지에 갇혀 있다. 연합뉴스

AD

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 5.3도, 인천 3.8도, 수원 3.6도, 춘천 5.2도, 강릉 7.5도, 청주 6.8도, 대전 5.9도, 전주 6.4도, 광주 8.0도, 제주 10.0도, 대구 5.6도, 부산 6.2도, 울산 5.2도, 창원 6.5도 등이다. 낮 최고기온은 9∼16도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 충북·영남권은 '나쁨', 그 밖의 지역은 '좋음'~'보통' 수준으로 예상된다. 다만 수도권·강원권·세종은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.





AD

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 0.5∼2.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>