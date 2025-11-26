'글로벌 사우스로 경제영토 확장' 李대통령, 7박10일 순방 마치고 귀국

4개국 정상외교·12건 MOU, 글로벌 사우스로 실용외교 확장

UAE와 '100년 동행' 선언…AI·원전·방산 MOU 7건

이집트와 CEPA 추진…'나일강의 기적' 동반 파트너

남아공 G20, 트럼프 공백 속…다자주의·자유무역 의제 선점

튀르키예,13년 만의 국빈 방문…전략적 동반자 공동성명

순방 성과 토대로 후속 이행 과제

이재명 대통령이 아랍에미리트(UAE)·이집트·남아프리카공화국·튀르키예 4개국을 도는 7박10일간의 중동·아프리카 순방을 마치고 26일 오전 귀국한다. 이번 순방에서 이 대통령은 4차례 다자 무대에 참석하고, 양자 정상회담을 통해 12건의 양해각서(MOU)를 이끌어내며 '국익 중심 실용외교'를 '글로벌 사우스(남반구에 위치한 신흥국과 개도국)'로 확장하는 데 주력했다.

특히 보호무역주의가 갈수록 확산하고 있는 가운데 자유무역과 다자주의 존속도 일관되게 강조하며 글로벌 리더 국가로 위상을 높였고, 한반도 평화 프로세스에 대해서도 국제사회 공감대를 이끌어 내는 성과를 거뒀다.

이번 순방은 17일 서울공항 출발을 시작으로 △UAE 국빈 방문(17~19일) △이집트 공식 방문(19~21일) △남아공 G20 정상회의 참석(21~23일) △튀르키예 국빈 방문(24~25일) 순으로 진행됐다.

첫 방문국인 UAE에서 이 대통령은 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령과의 정상회담을 통해 '한국과 UAE 100년 동행을 위한 새로운 도약' 공동선언을 채택했다. 양국은 기존 바라카 원전·아크부대를 기반으로 한 특별 전략적 동반자 관계를 "항구적·불가역적 수준"으로 격상시키겠다고 명시했다.

정상회담 계기로 200억 달러 규모 경제적 효과가 기대되는 '한·UAE 전략적 AI 협력 프레임워크'와 150억 달러 수주 기반을 다진 방산 협력을 포함해 우주·원자력·바이오헬스·지식재산 등에서 7건의 MOU를 체결했다. 특히 AI 인프라와 데이터센터, 차세대 원전 수출, 방위산업 공동개발·공동생산을 한 패키지로 묶어 '투자+방산+원전+AI'의 복합 모델을 제시했다는 평가다. 이 대통령은 "UAE는 중동·아프리카에서 우리와 유일하게 특별 전략적 동반자 관계를 맺은 형제의 나라"라며 "원전·방산·AI 협력을 한 단계 더 끌어올려 100년 동행을 시작하겠다"고 했다.

두 번째 방문국 이집트에서는 압델 파타 알시시 대통령과의 정상회담에서 한-이집트 포괄적경제동반자협정(CEPA) 추진에 합의하며 경제관계를 보다 구체화·제도화하는 데 초점을 맞췄다. 양국은 방위산업·인프라·교통·교육·문화 협력을 포괄하는 MOU를 체결하고, 카이로 메트로 전동차·'메이드 인 이집트 K-9 자주포' 등 기존 협력 사례를 심화하기로 했다.

이 대통령은 이집트가 최근 '비전 2030'에 따라 산업 다각화와 첨단 제조업 육성을 추진하는 점을 감안해, 한국을 "가장 신뢰할 만한 파트너"라고 여러 차례 강조하기도 했다. 이 대통령은 카이로대 연설과 현지 기고문 등을 통해 "한강의 기적을 이룬 한국이 나일강의 기적을 향한 이집트의 여정에 함께하겠다"고 강조하며, 중동·아프리카 핵심 거점으로서 이집트의 전략적 가치를 부각했다.

세 번째 방문지는 G20 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 요하네스버그였다. 이 대통령은 22~23일(현지시간) 열린 G20 정상회의에서 3개 세션 모두에 참석해 포용적 성장, 기후·재난 대응, 공정한 미래를 주제로 연설했다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석 등이 불참한 회의에서 한국은 세계무역기구(WTO) 기능 회복과 핵심광물 공급망 재편, AI 기반 포용성장 구상을 앞세워 다자주의의 공백을 메우는 역할을 해냈다.

이 대통령은 "핵심 광물의 보유국과 수요국이 함께 이익을 나누는 공정한 공급망을 구축해야 한다"며 'G20 핵심광물 프레임워크' 논의를 긍정적으로 평가했고, AI가 양질의 일자리와 디지털 포용에 기여하도록 국제 규범과 협력을 강화하자고 제안했다. 2028년 G20 정상회의 한국 개최가 확정되면서 이 대통령은 유엔 안전보장이사회와 APEC 정상회의 등 3대 다자무대 의장직을 맡는 대한민국 첫 대통령이 될 전망이다.

또한 중견 5개국 협의체 '믹타(MIKTA)' 정상 회동을 통해 다자주의 복원과 국제협력 촉진을 위한 공동언론발표문을 채택했다. 멕시코·인도네시아·한국·튀르키예·호주 등 선진국과 개도국이 섞인 믹타는 "선진국·개도국 가교 역할을 더욱 강화하자"는 데 의견을 모았다. 아울러 G20 기간 이 대통령은 프랑스·독일·일본 등과 잇따라 양자 회담을 갖고 공급망·에너지·AI·방산 협력 등을 논의했다.

순방 마지막 방문국인 튀르키예에 국빈 방문한 이 대통령은 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 단독·확대회담을 갖고 '대한민국과 튀르키예공화국 간 전략적 동반자 관계에 관한 공동성명'을 채택했다. 13년 만의 국빈 방문으로 양 정상은 방산·원자력·바이오·도로 인프라·인적·문화 교류 등 전방위 분야 협력 강화를 약속하고, 원전·보훈·인프라 관련 MOU를 포함한 경제·산업 협력 패키지를 마련하기로 했다. 10년 가까이 열리지 않았던 양국 경제공동위원회도 재가동하기로 했다.





이번 순방은 7박 10일 동안 4개국을 돌며 4번의 다자회의, 2번의 국빈 방문, 12건의 MOU를 체결하는 성과로 이어졌다. 이 대통령은 방산·원전·AI·인프라 등 굵직한 사업들이 모두 수년이 걸리는 장기 프로젝트라는 점에서 후속 절차를 적극적으로 이행할 계획이다. 이 대통령은 공군 1호기 간담회에서 "당선 직후 G7에 갔을 땐 대부분 전혀 모르는 사람들 사이에 있어 상당히 어색했지만, 지금은 우리나라를 대하는 시선이 눈에 띄게 달라졌다"며 "우리가 가진 국제적 위상이 높아졌음을 여러 일정에서 실감했다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

