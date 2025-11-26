본문 바로가기
성남시, 서현역 공공공간 도심 속 열린 문화공간으로 재탄생

이종구기자

입력2025.11.26 07:00

시, 보행친화·안전·편의성 강화

경기 성남시(시장 신상진)는 서현역 일대 보행환경을 대폭 개선하기 위한 '서현역 공공공간 디자인 개선사업'을 최근 완료하고, 시민들에게 새로운 보행·휴식 공간을 선보였다.

성남시, 서현역 공공공간 도심 속 열린 문화공간으로 재탄생 색이 변하는 새싹 조형물이 설치돼 밝고 활기찬 분위기를 연출하는 서현역 공공공간의 모습. 성남시 제공
이번 사업은 올해 1월부터 현장조사와 주민 의견수렴을 바탕으로, 이용자들이 느끼는 불편을 실질적으로 해소하고 보행자를 최우선으로 고려하는 유니버설디자인을 적용한 공공공간을 만들기 위해 추진됐다.


7월 착공 이후 지난 19일 일반시민 100여 명이 참석한 가운데 식전공연, 경과보고, 점등식, 기념촬영 순으로 준공식을 개최하며 사업 완료를 공식 알렸다.


서현역 인근 보행자 전용도로는 그동안 유동 인구가 많음에도 불구하고 흡연공간으로 인식돼 간접흡연 등 시민 불편이 꾸준히 제기돼 왔다. 시는 흡연부스 설치와 수목 및 시설물 재배치를 통해 보행 동선과 흡연 동선을 명확히 분리하여 안전하고 쾌적한 보행 환경을 조성했다.


또한 서현역을 마주하는 메타세쿼이아 길에는 새싹 조형물과 바닥 센서 조명을 도입해 주변 상업지역 대비 어두웠던 보행환경을 밝히고 야간 안전성을 크게 높였다.


이와 함께 도심 속에서 여유와 쉼을 누릴 수 있는 3개소의 특화정원을 새롭게 조성하여 이색적인 분위기를 연출했으며, 공공 와이파이 설치로 방문객 편의도 강화했다.


성남시 관계자는 "2014년부터 지속해 온 공공공간 디자인 개선사업을 앞으로도 확대해 시민들께서 일상 속에서 더 좋은 변화를 체감하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
