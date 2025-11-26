튀르키예 "러·우크라 직접 협상 이스탄불서 열릴 수 있어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에르도안 '의지의 연합' 정상회의서

러·우 중재 의지 밝혀

튀르키예가 러시아·우크라이나 전쟁 종식을 위한 양자 회담을 자국에서 개최하고자 한다는 뜻을 내비쳤다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 19일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 공동 기자회견을 열고 있다. 로이터연합뉴스

AD

25일(현지시간) 튀르키예 대통령실에 따르면 레제프 타이이프 에르도안 대통령은 화상으로 열린 '의지의 연합' 정상회의에 참석해 이같이 말했다.

에르도안 대통령은 회의에서 "튀르키예는 최대한 빨리 정의롭고 영속적인 평화를 이룩하기 위해 당사자들이 직접 접촉하는 것을 촉진하기 위한 외교적 노력을 계속하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "당사자들의 직접 협상이 이스탄불에서 열릴 수 있으며 튀르키예는 이를 위해 우크라이나, 러시아와 접촉하고 있다"고 말했다.

에르도안 대통령은 포괄적인 평화 합의를 협상하는 데 에너지, 항만 시설 등 사안이 함께 다뤄져야 한다고 언급하기도 했다.

튀르키예는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 직후 남부 안탈리아에서 양국 외무장관이 참여한 평화회담을 주선한 데 이어 우크라이나산 농산물 수출 항로를 복원하는 '흑해 곡물 협정' 연장 합의도 중재한 바 있다.

튀르키예는 올해에도 5월부터 3차례에 걸쳐 이스탄불에서 러시아와 우크라이나 대표단의 실무 대화를 중재했다.

한편 '의지의 연합'은 프랑스와 영국이 주도하는 우크라이나 지원 국제협의체를 뜻한다. 이날 화상회의에는 35개국 대표가 참석했다고 튀르키예 대통령실은 전했다. 이들은 미국 주도로 종전안 논의가 진행되는 와중에도 러시아 측에 휴전 의지가 없어 보인다며 대러 압박을 강화하기로 했다.





AD

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 회의 후 유럽연합(EU)이 러시아 동결 자산 활용과 우크라이나 안보 보장 강화, 두 가지를 추진하기로 했다며 동결 자산을 활용해 우크라이나 지원 자금을 마련하는 방안과 우크라이나 군대에 대한 제한 없는 지원을 통해 강력한 안보 보장을 구축해야 한다고 강조했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>