본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

튀르키예 "러·우크라 직접 협상 이스탄불서 열릴 수 있어"

김민영기자

입력2025.11.26 06:17

수정2025.11.26 07:23

시계아이콘00분 45초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

에르도안 '의지의 연합' 정상회의서
러·우 중재 의지 밝혀

튀르키예가 러시아·우크라이나 전쟁 종식을 위한 양자 회담을 자국에서 개최하고자 한다는 뜻을 내비쳤다.


튀르키예 "러·우크라 직접 협상 이스탄불서 열릴 수 있어" 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 19일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 공동 기자회견을 열고 있다. 로이터연합뉴스
AD


25일(현지시간) 튀르키예 대통령실에 따르면 레제프 타이이프 에르도안 대통령은 화상으로 열린 '의지의 연합' 정상회의에 참석해 이같이 말했다.


에르도안 대통령은 회의에서 "튀르키예는 최대한 빨리 정의롭고 영속적인 평화를 이룩하기 위해 당사자들이 직접 접촉하는 것을 촉진하기 위한 외교적 노력을 계속하겠다"고 밝혔다.


그러면서 "당사자들의 직접 협상이 이스탄불에서 열릴 수 있으며 튀르키예는 이를 위해 우크라이나, 러시아와 접촉하고 있다"고 말했다.


에르도안 대통령은 포괄적인 평화 합의를 협상하는 데 에너지, 항만 시설 등 사안이 함께 다뤄져야 한다고 언급하기도 했다.


튀르키예는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 직후 남부 안탈리아에서 양국 외무장관이 참여한 평화회담을 주선한 데 이어 우크라이나산 농산물 수출 항로를 복원하는 '흑해 곡물 협정' 연장 합의도 중재한 바 있다.


튀르키예는 올해에도 5월부터 3차례에 걸쳐 이스탄불에서 러시아와 우크라이나 대표단의 실무 대화를 중재했다.


한편 '의지의 연합'은 프랑스와 영국이 주도하는 우크라이나 지원 국제협의체를 뜻한다. 이날 화상회의에는 35개국 대표가 참석했다고 튀르키예 대통령실은 전했다. 이들은 미국 주도로 종전안 논의가 진행되는 와중에도 러시아 측에 휴전 의지가 없어 보인다며 대러 압박을 강화하기로 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 회의 후 유럽연합(EU)이 러시아 동결 자산 활용과 우크라이나 안보 보장 강화, 두 가지를 추진하기로 했다며 동결 자산을 활용해 우크라이나 지원 자금을 마련하는 방안과 우크라이나 군대에 대한 제한 없는 지원을 통해 강력한 안보 보장을 구축해야 한다고 강조했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기