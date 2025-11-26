윤가은 감독 '세계의 주인', 침묵으로 말하는 새로운 감각[슬레이트]

피해 서사의 틀 벗어나 세계의 구조 탐구

관객을 불편하게 만드는 윤리적 힘

영화 '세계의 주인' 스틸 컷

윤가은 감독의 '세계의 주인'은 오늘날 한국영화에서 좀처럼 보기 어려운 독특한 감각을 품고 있다. 성폭력 피해 사실을 정면에 두고 감정을 키우는 방식이 아니다. 사건을 사실적으로 재현하거나 사회적 메시지를 강하게 제시하지도 않는다. 대신 한 인간이 세계에서 밀려나는 순간, 그 틈에서 다시 세계를 감각하게 되는 과정을 조용히 따라간다.

주인(서수빈)은 처음부터 완전한 세계에 속해 있지 않은 인물이다. 버려진 사물, 지워지지 않는 얼룩, 집과 학교 사이 어딘가에 걸린 듯한 공간들. 이 모든 것들은 그가 단단히 발 딛고 설 바닥이 되기보다 끊임없이 밀려나고 미끄러지는 표면으로 기능한다.

영화에서 주인의 침묵은 핵심적인 축이다. 어른들은 끊임없이 묻는다. "왜 그때 그렇게 했니?", "왜 말하지 않니?" 표면적으로는 진실을 탐색하는 질문처럼 보이지만, 실제로는 언어의 질서를 지배하는 이들이 말의 방향을 규정하는 장면이다. 주인은 말하지 못하는 것이 아니라, 그들의 언어로 말하기를 거부함으로써 침묵으로 저항한다.

한국영화는 오랫동안 피해 서사를 정서적 방출을 통해 관객의 연민과 공감을 끌어내는 방식으로 펼쳐왔다. 그러나 세계의 주인은 이 익숙한 구조를 반복하지 않는다. 감정을 과하게 부풀리지도, 눈물을 강요하지도 않는다. 오히려 관객을 사건의 변두리에 세운 채 불편하게 서 있도록 만든다.

영화 '세계의 주인' 스틸 컷

영화에서 특히 눈에 띄는 것은 '닦기'라는 행위다. 주인은 집에서, 학교에서, 세차장에서 끊임없이 표면을 닦는다. 세계와 다시 접촉하는 방식이다. 물은 흐르고, 비누 거품은 번지고, 표면은 잠시 깨끗해지는 듯하지만, 얼룩은 끝내 완전히 지워지지 않는다. 닦는다는 행위는 상처를 지우는 것이 아니라, 지워지지 않는 세계를 다시 확인하는 몸짓으로 남는다.

관객은 주인의 불행에 쉽게 감정을 이입할 기회를 얻지 못한다. 대신 주인을 바라보고 판단하고 해석하려는 자신과 마주하게 된다. 곧 관객이 영화 속 어른들과 크게 다르지 않은 위치에 서 있음을 깨닫게 하는 장치다.

주인에게 해답을 요구하는 시선은 영화가 드러내는 구조적 폭력과 연결된다. 관객은 자신도 모르는 사이 이 세계의 공모자가 되고, 영화는 그 사실을 숨기지 않는다. 이 불편함을 견디게 만드는 것, 바로 그 지점에 영화의 윤리적 힘이 존재한다.

제목은 '누가 세계의 주인인가'를 묻는 대신 '세계는 누구에게 주인의 자리를 허락하는가'를 되묻는다. 주인은 세계의 주인이 아니다. 세계의 가장자리에서 버티며, 그 자리에서 세계를 새롭게 감각하는 인물이다.

윤가은 감독은 이전 작품인 '우리들'과 '우리집'에서 아이들의 관계 속 오해와 친밀성의 깨짐을 섬세하게 포착했다. 세계의 주인에서는 관계를 넘어 세계의 구조 전체를 바라보는 감독으로 한 단계 더 나아갔다. 관계의 균열이 아니라 세계의 균열이 중심이 됐고, 오해의 윤리가 아니라 침묵의 윤리가 영화의 핵심이 됐다.





이 영화는 관객에게 '당신은 이 세계와 어떻게 연결돼 있는가'라는 질문을 던진다. 감정적 배출이나 연민의 틀 안에서가 아니라, 세계의 윤리적 구조를 해부하는 방식으로 묻는다. 침묵과 표면, 시선과 구조의 문제를 다시 생각하게 만드는, 다음 세대를 향한 중요한 신호로 남는다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

