"K드라마 세계적 성공에도 구조는 취약…IP 없으면 이익 외부로"

이종길기자

입력2025.11.26 07:30

박창성 SLL 본부장 "제작·유통 주도권 해외로"
"현지 제작 참여 필수…장기적 권리 전략 필요"

"K드라마 세계적 성공에도 구조는 취약…IP 없으면 이익 외부로" 박창성 SLL 콘텐츠사업본부장이 25일 코엑스에서 열린 '콘텐츠IP 마켓 2025'에서 기조연설을 하고 있다.
"K콘텐츠의 글로벌 성과가 국내 제작 생태계로 돌아오지 않는 구조가 확대되고 있다."


박창성 SLL 콘텐츠사업본부장은 25일 코엑스에서 열린 '콘텐츠IP 마켓 2025' 기조연설에서 K드라마와 K예능 산업의 현주소를 이렇게 진단했다. 히트작은 잇따르지만, 제작과 유통의 주도권이 해외 플랫폼으로 이동하면서 한국 제작사가 확보할 수 있는 영역이 좁아지고 있다는 지적이다.


그는 대표적 예로 넷플릭스 애니메이션 영화 'K팝 데몬 헌터스'를 들었다. 한국적 소재로 세계적 흥행을 거뒀으나 제작과 유통, 지적재산(IP)의 주인은 한국 기업이 아니다. 박 본부장은 "K라는 이름이 알려질수록 IP를 보유하지 않은 제작사는 성과를 산업으로 확장하기 어렵다"고 말했다.


국내 제작 환경의 변화는 이런 구조적 불리함을 심화시키고 있다. 방송통신위원회는 올해 방송시장 평가에서 광고 시장의 하락과 제작 수요 감소를 지적했다. 제작 단가 상승으로 중견·중소 제작사가 자립적 투자 구조를 만들기 어렵다는 주장도 제기된다. 이러한 변화는 한류의 확산 과정에도 영향을 미치고 있다.


박 본부장은 한류의 전개를 세 단계로 구분했다. 방송 프로그램 수출이 중심이던 1단계, 글로벌 OTT를 통해 한국 제작물이 세계 동시 공개되던 2단계를 지나, 이제는 한국적 이야기를 해외 현지에서 제작하는 3단계가 본격화됐다고 설명했다. 문제는 이 단계에서 IP를 확보하지 못하면 한국 제작사의 몫이 더 줄어든다는 점이다.


이에 SLL은 최근 몇 년간 자체 IP 기반의 확장 전략을 강화했다. '힘쎈여자 도봉순', '재벌집 막내아들', '닥터 차정숙' 등의 제작 IP를 앞세워 리메이크 계약을 맺으며 해외 시장에서 경쟁력을 입증했다. SLL이 인수한 미국 제작사 wiip도 영어권 시장 진출의 거점으로 자리 잡고 있다.


박 본부장은 더 큰 전환으로 이어지기 위해서는 정책적 지원이 뒷받침돼야 한다고 주장했다. 지금까지는 수출과 전시, 해외 비즈니스 중심의 지원이 어느 정도 역할을 해왔지만, 앞으로는 현지 제작부터 IP 확보까지 아우르는 구조적 지원이 필요하다고 강조했다.


그는 "K드라마가 세계적 경쟁력을 유지하려면 제작사가 IP를 확보한 채 현지 시장에 참여하는 방식이 필요하다"며 "산업 구조가 흔들리는 시점일수록 장기적인 권리 전략이 중요해진다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
