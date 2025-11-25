美 9월 도매물가, 전월比 0.2% ↑…소비 위축 우려에, 기업들 가격 인상 주저

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 PPI, 전월比 0.2% 상승 '예상 부합'

근원 PPI는 0.1% 올라 전망치 하회

미국의 9월 생산자물가지수(PPI) 상승률이 시장 예상에 부합했다. 물가의 기조적인 흐름을 보여주는 근원 PPI는 예상을 밑돌았다. 기업들이 관세 인상으로 비용 부담은 커졌지만, 소비 위축을 우려해 가격 인상폭을 제한하고 있는 것으로 분석된다.

25일(현지시간) 미 노동부에 따르면 9월 PPI는 전월 대비 0.3% 상승했다. 8월(0.2% 하락) 대비 상승 전환했지만 시장 예상치(0.3%)와 일치했다.

식료품·에너지 등 가격 변동성이 큰 품목을 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.1% 상승했다. 8월(0.1% 하락) 대비 플러스 전환이지만 전문가 전망치(0.2%)에는 못 미쳤다.

세부적으로는 관세 영향으로 수입 물가 부담이 커지며 상품 가격이 전월 대비 0.9% 올라, 전체 PPI 상승을 이끌었다. 상품 가격 상승률은 2024년 2월 이후 가장 높은 수준이다. 반면 서비스 가격은 보합에 머물렀다.

이날 발표된 PPI가 시장 예상과 대체로 일치하고 근원 PPI는 전망치를 하회한 것은, 최근 소비 회복세가 주춤한 가운데 기업들이 가격 인상에 적극적으로 나서기 어려운 현실을 보여준다는 평가다.

같은 날 발표된 9월 소매판매도 시장 예상에 미치지 못했다. 미 상무부 산하 인구조사국에 따르면 9월 소매판매는 7333억달러로 전월 대비 0.2% 증가하는 데 그쳤다. 이는 블룸버그가 집계한 전문가 전망치(0.4%)를 하회한 수치다.





미국 경제의 3분의 2를 차지하는 핵심 축인 소비 회복세가 둔화하면서 12월 금리 인하 기대는 유지되고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 미 연방준비제도(Fed)가 현재 3.75~4.0%인 기준금리를 12월 0.25%포인트 인하할 가능성은 82.7%다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

