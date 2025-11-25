李대통령, 튀르키예 교민과 깜짝 '타운홀 미팅' "이재명 흉봐도 좋다…얘기 다 하시라"

튀르키예 교민들 만나 공개 토론…"참전 추모공간 조성, 본국 지원 검토"

튀르키예 비자제도 개선 요청에 "예외 검토 요청하겠다"

"대한민국이 든든한 지지자 되겠다"

중동·아프리카 순방 마지막 국가인 튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 귀국길에 오르기에 앞서 25일(현지시간) 앙카라 시내의 한 호텔에서 현지 동포들을 만나 간담회를 가졌다.

연합뉴스

AD

이스탄불과 앙카라 등 튀르키예 전역에 거주하는 동포단체 대표들과 지상사 주재원, 문화·교육 관계자 등 약 150명의 교민이 참석한 행사에서 이 대통령은 모두발언 이후 비공개 대화를 이어갔던 기존의 방식을 벗어나 취재진에게 모든 내용을 공개하고, 즉석에서 교민들의 어려움을 듣고 답하는 '타운홀 미팅' 형식으로 간담회를 진행했다.

이 대통령 부부를 맞이한 김정호 튀르키예 한인회장은 튀르키예 동포 사회를 대표해 "한국과 튀르키예는 70년 전 전장에서 서로를 지킨 특별한 형제의 나라로, 이번 방문이 양국 협력의 새로운 전기를 마련하기를 바란다"는 뜻을 전했다.

이어 이 대통령은 격려사를 통해 "튀르키예와 대한민국은 특별한 관계로 앞으로 서로 의지하고 협력하며 함께 갈 예정"이라며 "교민들이 그 가교 역할을 해 주고 있으며, 교민들은 대사보다 더 중요한 대한민국의 얼굴"이라고 강조했다.

특히 이 대통령은 "대한민국 국민은 5200만명, 교민들까지 하면 6000만명이다. 국민 한 분 한 분이 다 우리나라의 주인"이라며 "개인의 목소리가 다 중요하다. 오늘은 하고 싶은 얘기를 다 하시도록 기회를 드리겠다"고 했다. 그러면서 이 대통령은 "이재명 흉을 봐도 괜찮다. 언론인들도 다시 들어오시라"며 공개적으로 토론하겠다는 의지를 밝혔다.

엄영인 앙카라 한인회장의 건배사가 끝난 이후 자유로운 분위기에서 동포들의 발언이 이어졌다. 자신을 '한국전 참전용사 기념사업회 회장'이라고 밝힌 한 교민은 "참전용사 중 실종된 분이 890여분 계신다"며 "생존해 돌아온 분들과 동일하게 훈장과 표창장을 줬으면 좋겠다"고 했다. 그러면서 그는 "이스탄불과 참전용사 추모공간 건립을 위한 논의가 진행 중"이라며 사업이 잘 진척되도록 외교적 노력을 기울여달라는 건의도 덧붙였다.

이에 이 대통령은 "대사관에서 추모공간 조성을 챙겨달라. 본국 정부와 튀르키예 정부도 협의해달라"며 "건설비용 등은 본국에서 지원해줄 수 있을지 검토해달라"고 말했다. 이어 이 대통령은 아울러 보훈 유공자에 대한 예우를 강화할 필요가 있다면서 "국가보훈부 장관에게 참전 전사자 관련 특별 지시를 해 놓은 상태"라고 소개했다.

연합뉴스

간담회에서는 '혼인비자'로 입국한 한국인의 경우 배우자가 사망하거나 이혼을 하면 15일 안에 튀르키예를 떠나야 하는 규정이 있어 어려움이 있다는 의견을 비롯해 한국어 학습 수요가 늘어나는 가운데 교수들이 노동비자를 잘 받을 수 있도록 도와달라는 건의도 있었다. 이 대통령은 "비자제도의 경우 튀르키예가 모든 국가에 적용하고 있는 시스템인 만큼 한국 교민들에 대해 특별히 제도를 바꾸기가 쉽지는 않다"면서도 "튀르키예 대통령이 '대한민국은 형제의 나라'라고 했으니 예외를 검토해달라고 요청해보겠다"고 답변했다.

김익환 이스탄불공대 교수는 가상공간 연구와 지진 인공지능(AI) 분석 연구를 소개하며, "튀르키예의 뜨거운 우정과 학생들의 강한 상상력, 그리고 미래 기술을 향한 국가적 의지가 저의 연구를 성장시키는 원동력"이라고 말했다. 박달주 씨에스윈드 튀르키예 법인장은 '피로 맺은 형제'라 여겨지는 튀르키예와 한국의 특별한 관계, 한국의 첨단 풍력 기술, 그리고 K-컬쳐라는 세 가지 요소를 소개하며, 이를 통해 튀르키예에서 살아가는 한국인으로서 자부심을 느낀다고 전했다.

지난 15년간 앙카라대학교에서 한국어 문학을 강의해 온 유은미 교수는 한국어 수업을 통해 양국의 역사와 문화적 아름다움을 나누는 '소통의 장'을 만들어 가고 있는 노력을 소개했다. 또한 "사랑과 책임을 바탕으로 지속 가능한 교육이 이어질 수 있도록 노력해 나가겠다"는 의지를 밝히기도 했다.





AD

연합뉴스

이 대통령은 마지막 발언을 통해 "대한민국이 '걱정되는 나라'에서 '걱정되지 않는 든든한 나라'로 바뀌어 가는 중"이라며 "여러분이 나라를 걱정하는 것이 아닌, 대한민국이 여러분을 걱정하며 든든한 지지자가 되도록 하겠다"고 약속했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>