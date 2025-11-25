[내일날씨] 체감 온도 '뚝'…아침 최저기온 -1∼7도

수요일인 26일 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.
수도권과 충남권을 중심으로 아침 기온이 25일보다 5∼7도가량 떨어지겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.
아침 최저기온은 -1∼7도, 낮 최고기온은 9∼16도로 예보됐다.
새벽부터 아침 사이 25일 내린 비나 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 생길 수 있으니 교통안전에 유의해야 한다.
미세먼지 농도는 서울·경기 북부·경기 남부·강원 영서·충남 영남권은 '나쁨', 그 밖의 지역은 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 다만 인천·세종은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다.
안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼3.5ｍ로 예상된다.
세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
