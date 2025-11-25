'1세대 K뷰티' 참존, 경영난 끝에 기업회생 신청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'1세대 K뷰티 기업' 참존이 경영난 끝에 법원에 기업회생 절차를 신청했다.

25일 법조계에 따르면 참존은 지난 21일 서울회생법원 회생13부(강현구 부장판사)에 기업회생 절차를 신청했고, 재판부는 같은 날 참존에 대해 포괄적 금지 명령을 내렸다.

포괄적 금지 명령이란 회생을 신청한 기업이 회생절차 개시 결정이 있을 때까지 법원 허가 없이 재산을 처분하거나 채무를 갚는 행위를 막고, 채권자의 가압류, 가처분 등을 금지하는 조치다.

참존 본사 및 공장 전경

재판부는 "회생절차 개시신청에 대한 결정이 있을 때까지 회생채권 또는 회생담보권에 관해 기한 강제집행, 가압류, 가처분, 담보권실행을 위한 경매 절차를 금지한다"고 밝혔다.





참존은 1984년 창립해 국내 최초로 클렌징 워터를 선보이며 기능성 화장품 시장을 이끌었다. 이후 2010년대 들어 매출 감소 등으로 경영난을 겪었다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

