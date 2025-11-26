IMF 상사맨·김부장 이야기, 4050세대 TV 앞으로

지상파 시청 70% 50대 이상

젊은 세대는 스마트폰·OTT

방송·제작사 중년 서사 강화

은퇴 불안·가족 문제 등 호응

tvN '태풍상사' 스틸. CJ ENM 제공

AD

지상파와 종편의 실시간 채널은 빠르게 '중장년 전용 매체'로 재편되고 있다. 젊은 세대가 스마트폰과 온라인동영상서비스(OTT)로 이동하면서 실시간 TV를 찾는 시청층이 중장년에 사실상 고착됐기 때문이다. 세대별 시청 행태의 격차가 커지고 광고비까지 디지털로 쏠리면서, TV는 자연스럽게 중·장년층이 확실히 남아 있는 시장으로 성격이 바뀌고 있다.

26일 한국정보통신정책연구원의 '한국미디어패널조사'에 따르면 2024년 실시간 지상파 시청자 중 50대 이상 비중은 70%를 넘어섰다. 실시간 TV 시청 비율도 2017년 77%에서 지난해 68%로 줄었고, 하루 평균 시청 시간 역시 같은 기간 205분에서 193분으로 감소했다.

반면 스마트폰과 OTT는 전 세대가 공통으로 이용하는 '기본 플랫폼'으로 자리 잡았다. 방송통신위원회의 '2024 방송매체 이용행태조사'에서 스마트폰 이용률은 92.2%, 필수 매체로 꼽은 비율은 75.3%로 TV(22.6%)보다 세 배 이상 높았다. OTT 이용률도 79.2%에 달했으며, 이용자의 91.2%가 스마트폰으로 시청하는 것으로 나타났다.

이 같은 TV 시청자의 고령화는 해외에서도 비슷하게 확인된다. 영국 미디어 규제기관 오프콤(Ofcom)에 따르면 18~24세의 90%는 OTT 스트리밍을 우선 선택한다. 이들의 하루 평균 TV 시청 시간은 53분에 불과하지만, 65세 이상은 깨어 있는 시간의 3분의 1을 TV 앞에서 보낼 정도로 의존도가 높다. 미국 케이블 뉴스 채널 폭스뉴스 시청자의 중간 연령 역시 60대 후반으로 집계됐다.

광고 시장 변화도 방송 환경 재편을 가속하고 있다. 한국방송광고진흥공사 자료에 따르면 방송 광고비는 2019년 4조4640억원(37.9%)에서 2023년 3조7710억원(26.1%)으로 감소했지만, 온라인 광고비는 같은 기간 3조4280억원에서 6조5220억원으로 크게 증가했다. 광고비가 빠르게 디지털로 이동하면서 지상파와 종편은 '확실한 시청층'인 중년층에 맞춘 콘텐츠 편성에 더욱 집중하기 시작했다.

최근 방영 중인 JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'와 tvN '태풍상사'는 이러한 흐름을 대표적으로 보여준다. 김 부장은 중년 직장인의 생존과 현실을 그린 작품이다. 주인공 김낙수(류승룡)는 대기업 ACT에서 25년 동안 근무한 부장이지만, 임원 승진을 앞두고 좌천과 희망퇴직 압박을 받는다. 사내 정치를 견뎌냈음에도 더 치열해진 사회에서 새 생존 전략을 짜야 하는 중년의 현실을 적나라하게 보여준다.

태풍상사는 1997년 외환위기 전후를 배경으로, 을지로의 무역회사 태풍상사가 부도 위기를 헤쳐 나가는 과정을 그린다. 압구정 오렌지족 출신 청년 강태풍(이준호)이 부친의 갑작스러운 죽음으로 회사를 떠맡으며 진짜 대표로 성장해 가는 여정을 담았다.

두 작품 모두 직장 스트레스, 가족 문제, 은퇴 불안 등 중년층이 실제로 겪는 고민을 사실적으로 담아내며 강한 공감을 이끌고 있다. 방송사와 제작사들은 중년을 핵심 소비층으로 확인하고 이들을 중심으로 한 서사를 강화하는 추세다. 과거 청춘물이 안방극장을 이끌었다면, 이제는 중년의 현실을 전면에 내세운 드라마가 주류로 자리 잡는 흐름이다.

JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 스틸. SLL, 드라마하우스, 바로엔터테인먼트 제공

다만 중년 서사가 TV 편성에서 절대적 비중을 차지할 경우, TV가 특정 세대의 전유물로 굳어질 위험도 있다. 젊은 세대의 TV 이탈이 고착될수록 TV의 기반이 약화될 수 있기 때문이다. 앞으로 방송 콘텐츠가 사회적 기억을 어떻게 확장하고, 세대 간 단절을 잇는 새로운 서사를 만들어낼지가 TV 시장의 중요한 과제로 떠오르고 있다.





AD

박현민 대중문화평론가는 "중년 서사가 지금 TV를 떠받치는 중심축이 된 것은 산업 환경이 만든 결과에 가깝다"며 "여기에 머문다면 시장의 한계를 되풀이할 수 있다"고 지적했다. 이어 "방송사는 중장년층의 안정된 시청 기반을 유지하면서도 젊은 세대를 다시 끌어들여야 한다"며 "중년의 경험을 다음 세대와 연결하는 새로운 서사를 제시하고, 플랫폼 변화 속에서 TV만의 역할을 재정립해야 존재감을 유지할 수 있을 것"이라고 강조했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>